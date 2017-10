Người đàn ông đứng sau hàng triệu USD của Sharapova

(TNO) Maria Sharapova là nữ vận động viên có thu nhập cao nhất thế giới. Đằng sau sự nổi tiếng và giàu có của cô là một người đàn ông thấp hơn cô về chiều cao. Quan trọng đến nỗi cả hai viết email cho nhau đến 75 lần mỗi ngày. Vị quân sư tài ba đó chính là Max Eisenbud.

>> Phải nhịn sex khi gần Sharapova

>> Sharapova bảo vệ thành công ngôi vô địch ở Stuttgart

>> Sharapova phủ nhận chuyện tình cảm với Nadal



Eisenbud có vai trò rất quan trọng trong việc tạo ra gia tài khổng lồ cho Sharapova - Ảnh: CNN

Cả hai gặp nhau lúc "búp bê Nga" chỉ mới 12 tuổi và là niềm hy vọng sáng lạn của làng quần vợt. Lúc ấy, Sharapova đang học với huấn luyện viên quần vợt lừng danh thế giới Nick Bollettieri ở bang Florida (Mỹ).

Phát biểu trong chương trình Open Court của CNN, Sharapova nói: “Eisenbud biết những gì đang xảy ra và tôi sẽ về đâu trong tương lai”.

Khi gặp Sharapova 15 năm trước, Eisenbud làm công việc có thu nhập thấp với nhiệm vụ chủ yếu là bắt liên lạc với cha mẹ của các tay vợt trẻ ở học viện quần vợt Bradenton.

Tuy nhiên, giờ đây, người đàn ông này là Phó chủ tịch phụ trách quần vợt của IMG, một công ty thể thao hàng đầu thế giới. Ông không chỉ tạo ra gia tài to lớn cho Sharapova mà còn cho tay vợt người Trung Quốc Li Na, người có thu nhập cao thứ hai trong danh sách các nữ vận động viên có thu nhập cao nhất thế giới năm 2012 của tạp chí Forbes.

Eisenbud, 41 tuổi nói: “Là một nhà môi giới, thỉnh thoảng bạn gặp may và tôi chỉ là một anh chàng thực sự may mắn”. Ngày may mắn của anh đến vào ngày 3.7.2004 khi tay vợt 17 tuổi Sharapova đánh bại Serena Williams trong trận chung kết Wimbledon để đoạt danh hiệu Grand Slam đầu tiên của mình.



Sharapova giờ đây đã trở thành một thương hiệu đắt giá - Ảnh: AFP

Với dáng vẻ của một người mẫu và sức quyến rũ trẻ trung, các nhà tài trợ lắm tiền đã lao vào "búp bê Nga". Theo tạp chí Forbes, Sharapova đã bỏ túi 28 triệu USD trong 1 năm, tính đến tháng 6.2012 và 22 triệu USD trong số này là từ các hợp đồng quảng bá thương hiệu.

“Ông ấy luôn dán mắt vào màn hình BlackBerry. Nếu bạn muốn gây chú ý thì nên gửi email cho ông ấy. Eisenbud xem vai trò của mình là một “kẻ tung hứng các cam kết”, Sharapova nói.

Eisenbud có thể cộng tác với các tay vợt khác khi có một nhóm các tay vợt trẻ đầy tiềm năng và cả Li Na nhưng Sharapova vẫn luôn là trọng tâm của ông.

Qua bàn tay lèo lái của ông, Li Na đang kiếm được những hợp đồng thương mại lớn. Từ Sharapova và tay vợt nữ người Trung Quốc này, Eisenbud cũng giống như những nhà môi giới siêu đẳng trong bóng đá, chẳng hạn như Jorge Mendes, người tạo điều kiện để Cristiano Ronaldo và Jose Mourinho kiếm được những hợp đồng béo bở.

Quốc Huy