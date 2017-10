Nguyễn Tiến Minh trước thử thách lớn

Sẽ có đấu pháp phù hợp



Quệt vội mồ hôi sau trận thắng David Obenosterer của Áo 2-0 (21/18, 21/14), Tiến Minh cho biết: “Ở Olympic không có tay vợt nào yếu cả. Ai đến sân chơi này cũng đều cố gắng hết sức. Những đối thủ đến từ châu Âu như Vladimir Malkov của Nga và đối thủ người Áo David Obenosterer đều có lối đánh rất mạnh từ đầu do họ có nền tảng thể lực sung mãn, chiều cao vượt trội nên ra đòn tới tấp. Nếu đối thủ non kinh nghiệm sẽ bị họ “ăn tươi nuốt sống” ngay. Cũng may là nhờ thi đấu quốc tế nhiều nên tôi đón nhận cách chơi này một cách tự tin, chấp nhận giằng co hoặc bị lấn lướt lúc đầu và sau đó bình tĩnh hóa giải được”.

Theo Tiến Minh, đây cũng là lần đầu tại Olympic anh có đến 2 trận thắng. Hai lần tham dự trước đây tại Olympic 2008, tay vợt VN thua ngay trận đầu trước Hsieh Yu Shing (Đài Loan) 1-2 và tại Olympic 2012 anh thắng 1 trận trước tay vợt Bỉ Yu Han Tan nhưng lại thua tay vợt Ấn Độ Parupalli Kashyap 0-2.

Nói về trận gặp Lin Dan tối nay, Tiến Minh cho biết: “Tay vợt Trung Quốc này vẫn là tượng đài sừng sững mà chưa ai có thể vượt qua trong gần một thập niên nay. Hai lần vô địch Olympic 2008, 2012, 5 lần vô địch thế giới cùng hàng chục danh hiệu khác. Bản thân tôi mỗi khi gặp Lin Dan đều rất nỗ lực, nhưng sự thực là anh ấy rất mạnh, không dễ vượt qua. Tôi còn nhớ trận đấu với Lin Dan hay nhất là trận bán kết giải vô địch thế giới năm 2013 tại Đài Loan, tôi thua 2 ván 17/21 và 15/21, nhưng cả 2 ván ấy tay vợt này phải rất vất vả mới thắng được. Còn lần mà tôi thi đấu ấn tượng là tứ kết Asiad 2010 tại Quảng Châu, khi đó tôi chơi khá đều tay nhưng rồi cũng thua Lin Dan 0-2 (9/21, 16/21)”.

Thế còn lần này? Tiến Minh trầm ngâm chút rồi nói: “Tôi sẽ chọn đấu pháp phù hợp vì Lin Dan rất “quái”. Cũng như tôi, anh ấy không còn sung sức như trước nên lối chơi chủ yếu dựa vào bản lĩnh và kinh nghiệm. Vấn đề là tôi sẽ cố gắng không bị áp đặt bởi lối chơi rất đa dạng của anh ấy, chủ động gài cầu và buộc anh ấy di chuyển nhiều hơn…”.

“Nếu còn sức tôi vẫn quyết dự Olympic”

33 tuổi, Tiến Minh từng tiết lộ sự nghiệp thi đấu quốc tế của mình sẽ kết thúc sau Olympic 2016. Nhưng sau khi đứng trước cơ hội gặp Lin Dan hôm nay, tay vợt VN lại cho biết: “Tôi nghĩ mình vẫn còn rất đam mê và rất muốn cống hiến tiếp tục. Cho dù kết quả với Lin Dan có ra sao, nếu còn sức tôi sẽ chơi tiếp và phấn đấu, biết đâu có suất dự Olympic lần thứ 4 tại Tokyo 2020 thì sao?”.

Tiến Minh cũng tiết lộ động lực lớn nhất của anh lúc này là có Vũ Thị Trang bên cạnh. Sau khi thua tay vợt Nhật Bản, Trang đã không còn cơ hội đi tiếp. Cô đã dành hết mọi quan tâm cho Tiến Minh, lo lắng săn sóc và hỗ trợ cho anh khi thi đấu. Minh cho biết: “Ban đầu nhiều người cứ đặt vấn đề với tôi là vì sao không có HLV đi theo để lên đấu pháp, xây dựng chiến thuật mà lại để hai đứa “tự bơi”?. Tôi thấy với tôi nếu có HLV thì tốt không có cũng chẳng sao vì khi thi đấu quốc tế tôi cũng quen rồi, tự mình lo tất. HLV mà không hiểu mình thì có khi lại chẳng giúp được mình nhiều. Tự tôi tìm cho mình một cách chơi sao cho hợp lý nhất, chẳng hạn như trận tối nay với Lin Dan, tôi đã đúc kết qua nhiều trận gặp anh ấy và cũng đã tính cho mình cách để hóa giải cách chơi của anh ấy rồi…”.

Trong những ngày qua, chuyện tình của hai tay vợt cầu lông VN được xem là chuyện tình đẹp ở Olympic Rio. Trong các trận đấu của mình, bạn gái của anh là tay vợt Vũ Thị Trang đóng vai HLV kiêm săn sóc viên cho Tiến Minh. Do Tiến Minh không có HLV, nên Trang luôn chỉ đạo Minh trong suốt các trận đấu. Cách truyền đạt, cử chỉ của "HLV" Vũ Thị Trang rất dễ thương khi "chỉ đạo" Tiến Minh: "Chồng ơi, chồng à, chồng phải đánh thế này, chồng phải đánh thế kia, đối thủ đang mệt rồi, chồng cố lên..." đã khiến cho cư dân mạng thêm yêu mến cặp đôi này. Tương tự như vậy, khi Vũ Thị Trang thi đấu thì chính Tiến Minh cũng là người chỉ đạo và luôn lo lắng, cổ vũ cho cô bạn gái của mình. Lê Hải

Quang Tuyến

(từ Rio de Janeiro, Brazil)