Nhà vô địch quần vợt Việt Nam được 4 trường ĐH Mỹ trao học bổng

Cả nhà mê quần vợt



Vừa chào đời 3 tháng tuổi, Tiffany Linh Nguyễn đã theo chân bố mẹ rời Mỹ về VN sinh sống ở TP.HCM rồi Vũng Tàu. Nhà có 5 anh em, mỗi Tiffany là con gái nhưng có cùng sở thích quần vợt với cha. Ông Nguyễn Công Toại là người hướng các con chơi thể thao, đặc biệt là bơi và quần vợt. Khi Tiffany 7 tuổi, cô được HLV Trần Đức Quỳnh trong lần về Vũng Tàu thi đấu giao lưu phát hiện. Nhận thấy tài năng cùng niềm đam mê quần vợt của Tiffany cũng như của gia đình đồng thời được sự đồng ý của đơn vị chủ quản Becamex Bình Dương, HLV này đã mời tay vợt này đến tập tại CLB. Vốn mê quần vợt, muốn các con theo đuổi lên đỉnh cao, vợ chồng ông Nguyễn Công Toại chấp nhận rời Vũng Tàu lên Bình Dương lập nghiệp để tiện chăm sóc các con.

Tiffany Linh Nguyễn có anh trai Jonathan Nguyễn chơi khá hay ở tuyến năng khiếu nhưng chưa đột phá khi lên đỉnh cao. Trong khi đó, cô gái có chiều cao 1,78 m này tiến bộ ổn định qua từng năm. Với cú trái tốt, tinh thần thi đấu quyết tâm, Tiffany thống trị ở các giải trẻ, vô địch tất cả các nhóm lứa tuổi nhưng vẫn chưa thể thắng kinh nghiệm của các đàn chị ở giải vô địch quốc gia. Tuy nhiên, ở giải tay vợt xuất sắc Cup Vietravel vừa kết thúc ngày 22.12 tại Nghệ An, Tiffany lột xác, lần lượt đánh bại những tay vợt hàng đầu VN như Trần Thị Tâm Hảo, Sĩ Bội Ngọc để đăng quang. “Tôi thấy mình hạnh phúc, bố mẹ được hãnh diện khi nỗ lực tập luyện trong 10 năm qua được đền đáp. Nhiều lúc tập nhiều mà vô thi đấu không tốt cũng nản lắm nhưng được ba luôn động viên, chia sẻ nên tôi dần vượt qua”, Tiffany Linh Nguyễn cho biết.

Tự học ở nhà lấy học bổng đại học tại Mỹ

Ngoài tài năng quần vợt bắt đầu được khẳng định, ít người biết cả 5 anh chị em Tiffany Linh Nguyễn đều tự học văn hóa ở nhà. “Chúng tôi không đến trường học ngày nào bởi được mẹ dạy theo chương trình học tại nhà của Mỹ. Tôi hiện đang học lớp 12 của chương trình này và được 4 trường đại học ở Mỹ trao học bổng. Hai anh của tôi sau khi học xong lớp 12 cũng đã sang Mỹ du học. Mẹ tôi rất giỏi về việc dạy văn hóa cho con cái”, Tiffany chia sẻ.

Bà Karen Nguyễn (mẹ Tiffany Linh Nguyễn) hiện là Giám đốc Phòng Hợp tác quốc tế Trường ĐH Bình Dương cho biết với mong muốn các con sớm tiếp cận với chương trình học ở Mỹ, bà đã lên mạng nghiên cứu các giáo trình và dạy cho các con. “Trung bình mỗi ngày tôi bỏ ra 4 tiếng đồng hồ để dạy văn hóa cho các con theo giáo trình học tại nhà của Mỹ. Mỗi cháu có khả năng tiếp thu khác nhau nên tôi dựa theo đó điều chỉnh. Tôi thấy cũng mệt mà vui khi được chỉ dạy cho các con của mình”, bà Karen Nguyễn chia sẻ.

Tiffany Linh Nguyễn hiện được 4 trường ĐH tại Mỹ trao học bổng là Wesleyan University, University of Southern Mississippi Women’s Tennis, University of South Dakota Athletics, University of Missouri. Tiffany cho biết sẽ theo đuổi song song giữa việc học đại học và chơi quần vợt. “Tôi chưa quyết định chọn học trường nào nhưng sẽ theo học ngành dinh dưỡng, lĩnh vực mà ba tôi đang làm. Tôi nghĩ lĩnh vực này khá thú vị, bản thân tôi là VĐV thể thao thì vấn đề dinh dưỡng rất quan trọng. Còn chơi quần vợt, tôi cố gắng phát triển hết khả năng để thỏa niềm đam mê”, Tiffany Linh Nguyễn cho biết.

Mong được nhập tịch để cống hiến cho quần vợt VN Ông Nguyễn Công Toại cho biết ông muốn được nhập tịch VN cho các con nhưng thủ tục khó khăn nên 9 năm qua vẫn chưa hoàn tất. “Gia đình tôi về VN sống gần 20 năm rồi, các con tôi đều nói tiếng Việt sành sỏi. Bản thân Tiffany Linh Nguyễn cũng như gia đình cũng mong ngày nào đó Tiffany được khoác áo tuyển quốc gia thi đấu, hiện trình độ chuyên môn của cháu đã có thể lên tuyển nhưng khó thành vì chưa có quốc tịch VN”, ông Toại nói. Trong khi đó, Trưởng bộ môn quần vợt VN Đoàn Quốc Cường cho biết chưa thấy gia đình liên hệ hỗ trợ việc nhập tịch cho Tiffany Linh Nguyễn. Nếu có bộ môn sẽ hỗ trợ trong khả năng của mình hoặc hướng dẫn các thủ tục nhập tịch bởi nếu không có quốc tịch VN, Tiffany không được thi đấu cho tuyển quốc gia, cũng không được thi đấu ở Đại hội TDTT toàn quốc.

Hoàng Quỳnh