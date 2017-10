Nhân tài Việt trên đất khách (Kỳ 1)

Howard Bach

Sinh ngày 22.9.1979

Chiều cao: 1,67m

Tay thuận: Phải



Thành tích đáng nhớ (đôi nam): VĐ Pan Am Games 2003; VĐ Peru Open 2004; VĐ US Open 2004; VĐ Hà Lan Open 2004; VĐ US Open 2005; VĐTG 2005; VĐ Yonex International 2005; Bán kết China Masters 2005; VĐ Irsih Open 2007; tứ kết Olympic 2008; bán kết German Open Grand Prix 2009; HCB Đài Loan Grand Prix Gold 2009; HCB Singapore Open 2010; HCĐ Canada Grand Prix 2010.