Những gia đình thể thao nổi tiếng: Từ đường đua xanh đến trái banh nỉ

Kể từ năm 2002, trong 11 năm thi đấu đỉnh cao, Đỗ Minh Quân đã 9 lần vô địch quốc gia, 10 lần vô địch giải các cây vợt xuất sắc toàn quốc, nhiều huy chương các giải quốc tế... Những thành công đó có sự đóng góp rất lớn của cha anh - á quân bơi lội SEAP Games 1973 Đỗ Như Minh - và người mẹ Phạm Thị Ngọc Huệ.



Đỗ Minh Quân cùng cha mẹ, năm 1993 - Ảnh: tư liệu gia đình

Ngay từ khi SEAP Games (tiền thân của SEA Games) diễn ra lần đầu tiên vào năm 1959, bơi lội VN đã đoạt ngay 1 HCV do công của Trương Kế Nhơn (100 m ếch). Ở SEAP Games lần 2 - 1961, VN tiếp tục có 2 HCV của Phan Hữu Dõng (100 m bướm) và Huỳnh Văn Hai (200 m ếch). Thế nhưng người phá kỷ lục đầu tiên của VN ở môn bơi lội tại SEAP Games là Đỗ Như Minh nội dung bơi 100 m bướm, dù ông chỉ đoạt HCB năm 1973.

Thời ông Đỗ Như Minh thi đấu chưa có internet nên thông tin về thành tích của các đối thủ rất khó nắm bắt. Trong nước, ông được tập bơi sải với ông Matsuda, cựu VĐV của Nhật Bản sang Sài Gòn mở công ty làm ăn. Ông Minh kể lại: “Tại SEAP Games 7, đối thủ tôi phải cạnh tranh chính trong nội dung 100 m bướm là hai anh em họ Chang của nước chủ nhà Singapore (có người chị là Patricia Chang từng đoạt 8 HCV trong một kỳ SEAP Games). Trong 75 m đầu chúng tôi so kè nhau, sau đó tôi vọt lên luôn và tưởng có thể đoạt HCV nhưng do thiếu kinh nghiệm lúc gần chạm đích đành nhận HCB. HCV thuộc về người em Roy Chang và HCĐ của người anh Alexander Chang. Lúc đó cũng đâu có bảng điện tử thông báo kết quả và ai phá kỷ lục như bây giờ. Tình cờ lúc ngồi trên khán đài xem đồng đội thi đấu tiếp, so kết quả trong bảng thành tích (bằng giấy) của đợt đua mình thì tôi phát hiện ra đã phá kỷ lục, tôi rất vui”.

Sau 1975, ông Minh học và tốt nghiệp ĐH TDTT ngành bơi lội năm 1989, làm Phó chủ nhiệm CLB bơi lội Yết Kiêu đến năm 2000 thì chuyển qua làm quản lý hồ bơi của CLB Lan Anh đến nay.

Là kình ngư từng đem vinh quang về cho Tổ quốc trên đấu trường quốc tế nên ngay từ khi Đỗ Minh Quân chưa biết đi, ông Đỗ Như Minh đã cho con mình… xuống nước. Hưởng gien của cha, mới 7 - 8 tuổi, Quân đã bơi ngang ngửa các anh chị lớp năng khiếu lứa 9 - 10 tuổi. Quân còn đoạt cả huy chương Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc, phá kỷ lục quốc gia môn bơi 50 m bướm lứa tuổi 10 - 12.

Tưởng là Quân sẽ gắn bó với đường đua xanh như cha mình thì đến năm Quân 12 tuổi, gia đình gửi Quân cho tay vợt số 1 VN lúc đó là Trần Đức Quỳnh tập quần vợt thử, chỉ sau thời gian ngắn Quân đoạt luôn HCV quần vợt U.14 của TP.HCM. Từ đó, Quân gắn bó cuộc đời của mình với trái banh nỉ, khởi đầu bằng việc tham gia các giải trẻ trong nước (liên tục vô địch từ năm 14 đến 18 tuổi) và quốc tế (vô địch đôi nam các giải U.18 thế giới nhóm 4 tại Đài Loan năm 2000, giải U.18 thế giới nhóm 5 tại Thái Lan năm 2001, giải thế giới nhóm 3 tại Đài Loan năm 2012…).

Khi vừa bước qua tuổi 18, lần đầu tiên Quân đoạt chức vô địch quốc gia 2002 và sau đó 8 lần liên tiếp bảo vệ được danh hiệu này đến năm 2011 (chỉ có năm 2005 thua tay vợt Việt kiều Lê Minh ở chung kết), 10 lần vô địch giải các cây vợt xuất sắc toàn quốc, đoạt 5 HCĐ đồng đội và 1 HCĐ đôi nam (với Lê Quốc Khánh) tại các kỳ SEA Games, HCĐ đơn nam đầu tiên của VN trong giải vô địch Đông Nam Á 2013... Đỗ Minh Quân được chọn tham dự Davis Cup trong đội hình đội tuyển quốc gia ngay từ khi còn ở lứa tuổi trẻ liên tục đến năm 2012.

Năm 2013, dù đang bận rộn dự khóa học HLV tại Mỹ, anh cũng sắp xếp trở về để góp phần đưa đội tuyển quốc gia thăng hạng lên nhóm 2 giải đồng đội thế giới này. Năm ngoái, Quân vẫn trở về VN để cùng đồng đội thi đấu tìm cách trụ lại ở nhóm 2 nhưng không thành vì đối thủ quá mạnh. Vài ngày tới, anh lại có mặt cùng Lý Hoàng Nam, Nguyễn Hoàng Thiên… để tìm cách đưa đội tuyển nam VN trở lại nhóm 2.

Bên cạnh người cha lo chuyện chuyên môn, Quân còn có người mẹ hết lòng chăm lo từng bước đi trong tập luyện và thi đấu. Cả hai vợ chồng Đỗ Như Minh và Phạm Thị Ngọc Huệ là bệ phóng vững chắc để Minh Quân quyết lấy được bằng HLV nhà nghề, nhằm có điều kiện tốt hơn góp phần cho sự phát triển của quần vợt VN sau này.

