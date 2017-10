Những vụ quấy rối tại giải Pháp mở rộng

(TNO) Trận chung kết giải quần vợt Pháp mở rộng 2013 hôm 9.6 giữa Rafael Nadal và người đồng hương Tây Ban Nha David Ferrer đã bị gián đoạn vì một khán giả quá khích.

Một kẻ quá khích đã nhảy vào sân trong trận chung kết đơn nam giải Pháp mở rộng 2013 - Ảnh: AFP

Kẻ quấy rối ở trần, đeo mặt nạ trắng, tay cầm pháo sáng đã đột ngột lao vào sân từ đám đông ở gần Nadal khi tay vợt này chuẩn bị giao bóng ở ván thứ hai, dẫn điểm số 5/1. Trên bụng của kẻ quá khích có dòng chữ “Kids right” (tạm dịch là quyền trẻ em).

Tuy nhiên, đội ngũ an ninh sân đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Họ lập tức chạy đến, quật ngã, khống chế và đưa kẻ gây rối ra khỏi sân. Một bảo vệ sân đứng gần Nadal đã bảo vệ anh. Nadal lùi vài bước, tránh kẻ gây rối. Khi thủ phạm bị quật ngã, Nadal đã bắt tay và nói lời cảm ơn người bảo vệ này.

Trận đấu tạm dừng trong chốc lát và Nadal đã thắng Ferrer với tỷ số 3-0 (6/3, 6/2, 6/3) để đoạt chức vô địch Pháp mở rộng lần thứ 8 trong sự nghiệp của mình.

Nói về sự cố trên, Nadal cho phóng viên AP biết: “Ban đầu tôi hơi sợ vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi quay lại và thấy một người với quả pháo sáng. Đó là một trong những điều mà không ai có thể ngăn chặn”.

Giám đốc điều hành giải Pháp mở rộng là Gilbert Ysern không muốn “đào sâu” sự cố nói trên. Ông nói với phóng viên AP rằng: “Tôi không muốn bàn thêm. Điều duy nhất tôi muốn nói là rất may công tác an ninh rất tốt”.

Vụ việc trên sân trung tâm là một trong vài chuyện rắc rối do một số người biểu tình gây ra. Các quan chức cảnh sát cho biết có 12 người đã được bộ phận an ninh giải bàn giao để cảnh sát thẩm vấn, trong đó có 7 người đang bị tạm giam, chờ thẩm vấn thêm về lý do mang pháo sáng vào sân trong khi 5 người khác đã được thả.

Ngay trước lúc kẻ quấy rối trên sân được giải đi thì những kẻ biểu tình khác đã được đưa đi khỏi khán đài. Các nhân viên an ninh đã trục xuất một người đàn ông và một phụ nữ khỏi sân Philippe Chatrier sau khi họ giương biểu ngữ bằng tiếng Pháp với nội dung “Hãy giúp! Nước Pháp đang chà đạp quyền trẻ em”. Một đôi nam nữ khác thì giương biểu ngữ với nội dung tương tự bằng tiếng Anh và hô to thông điệp này.

Trước đây, giải Pháp mở rộng cũng đã gặp sự cố tương tự. Trong trận chung kết 2003, khi Juan Carlos Ferrero đánh bại Martin Verkerk, một người đàn ông trần truồng đeo những quả bóng trên người đã chạy ào vào sân trung tâm và nhảy vọt qua khỏi lưới.

Lần Roger Federer thắng trận chung kết 2009, một người đàn ông đã nhảy qua khu vực dành cho phóng viên ảnh, ào vào sân, đến chỗ tay vợt người Thụy Sỹ và cố đặt một chiếc mũ đỏ lên đầu anh. Federer đã gạt người này sang một bên trước khi bộ phận an ninh can thiệp.

Vụ tồi tệ nhất có liên quan đến vấn đề quấy rối trên sân là ở năm 1993. Khi đó, một người đàn ông đã bất thần nhảy vào sân và đâm vào bả vai của tay vợt nữ số 1 là Monica Seles tại Hamburg, Đức. Vì việc này, cô đã gác vợt một thời gian. Seles trở lại thi đấu vào năm 1995 và đoạt chức vô địch Úc mở rộng 1996.

Quốc Huy