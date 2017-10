Olympic Rio 2016: Hai tay vợt Trung Quốc gây bất ngờ ở vòng 1

Tuy nhiên, theo Radwanska cho biết thất bại của cô là do tay vợt này phải trải qua 3 ngày và 15.000 km bay để đến Rio de Janeiro. Tuần trước tay vợt người Ba Lan đã tham gia giải đấu tại Montreal và phải di chuyển khá nhiều do trước khi đến Brazil do thời tiết lẫn những trục trặc kỹ thuật ở sân bay.

Phát biểu trên AFP, á quân Wimbledon 2012 Radwanska nói: “Tôi đã trải qua ba ngày trong một sân bay nên đó không phải là chuẩn bị tốt nhất. Tôi chỉ không có đủ thời gian để tập luyện trước giải đấu này”.

Chính vì vậy ngay khi bắt đầu trận đấu này, Radwanska đã thi đấu một cách rất mệt mỏi và đã bị Zheng bẻ bàn giao bóng ở bàn đấu thứ 7. Tay vợt người Trung Quốc sau đó đã chơi rất tốt trong những bàn mình cầm giao bóng để thắng luôn ván đấu này với tỷ số 6/4. Bước vào ván thứ 2, Zheng tiếp tục dẫn trước 3/0 và thắng lươn ván đấu này với tỷ số 7/5 để tạo ra bất ngờ đầu tiên của giải đấu này.

Cùng gây được bất ngờ ở vòng đấu này còn có một tay vợt người Trung Quốc khác là Zhang Shuai (hạng 51 thế giới) khi cô đánh bại hạt giống thứ 12 của Thụy Sỹ là Timea Bacsinszky với tỷ số 2-1 (6/7, 6/4, 7/6). Cựu số 1 thế giới Ana Ivanovic (Serbia) cũng đã để thua Carla Suarez Navarro (Tây Ban Nha) với tỷ số 1-2 (6/2, 1/6, 2/6).



Cũng có được chiến thắng để đi tiếp vào vòng 2 còn có Sara Errani (Ý), Madison Keys (Mỹ), Elina Svitolina (Ukraina), Pavlyuchenkova (Nga), Lucie Safarova (CH Czech)…

Ở nội dung đơn nam, hạt giống số 4 người Nhật bản Kei Nishikori là người ra quân đầu tiên và đã có được chiến thắng dễ dàng 2-0 (6/2, 6/4) trước Albert Ramos-Vinolas (Tây Ban Nha). Hạt giống số 9 Marin Cilic (Croatia) cũng đánh bại “tiểu Federer” là Grigor Dimitrov (Bungaria) với tỷ số 2-0 (6/1, 6/4) để đi tiếp vào vòng 2.

Cũng tại vòng đấu này, các tay vợt mạnh như Jo-Wilfried Tsonga (Pháp), Gilles Simon (Pháp), Phillip Kohlschreiber (Đức), Steve Johnson (Mỹ)…đều có được chiến thắng để vào vòng 2. Bất ngờ lớn nhất ở nội dung này chính là thất bại sau 2 ván đều với tỷ số 4/6 của hạt giống số 14 Jack Sock (Mỹ) trước Taro Daniel (Nhật Bản, hạng 117 thế giới).

Tân Lý