Quần vợt VN rối beng vì bất đồng

Sóng ngầm ở tuyển quần vợt Việt Nam đã trở thành sóng dữ khi các bên liên quan đã chỉ trích nhau cho thấy sự bất đồng sâu sắc ở môn thể thao này.

Hôm qua, Trưởng bộ môn quần vợt Tổng cục TDTT Đoàn Quốc Cường cho hay: “Ban chuyên môn của Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (VTF) ban đầu đã bàn chỉ cử 4 - 5 VĐV tham dự Davis Cup, gồm Lý Hoàng Nam, Nguyễn Hoàng Thiên, Lê Quốc Khánh, Phạm Minh Tuấn và có thể thêm Đỗ Minh Quân. Kế hoạch này đã được HLV Trần Đức Quỳnh đồng ý. Nhưng sau đó, VTF đã hai lần thay đổi danh sách. Lần thứ nhất bổ sung Trần Thanh Hoàng, Trần Hoàng Anh Khoa, lần thứ hai lại thêm Hồ Huỳnh Đan Mạch. HLV Đức Quỳnh đã không thấy thoải mái vì nếu VTF đã chọn Quỳnh làm HLV trưởng thì đáng lẽ nên để cho Quỳnh chủ động chọn lựa VĐV. Và một điều rắc rối là theo quy định của Davis Cup, mỗi quốc gia chỉ cử 4 VĐV tham gia. Giờ danh sách từng đó người thì biết lấy ai, bỏ ai”.

Ông Cường nói thêm: “HLV trưởng và VTF không thống nhất về số lượng VĐV được gọi vào đội dự tuyển dự Davis Cup. Nhưng Quỳnh còn ưu tư một việc khác nữa liên quan đến chuyên gia người Úc Michael Baroch do VTF mời về. Trong khi 10 ngày nữa đã đến Davis Cup thì thời gian huấn luyện được là bao nhiêu. Quỳnh cũng tâm sự với tôi rằng, nếu các VĐV thi đấu tốt thì mọi người sẽ đánh giá do công của chuyên gia. Còn nếu không may xảy ra vấn đề gì lại chỉ nhìn vào HLV trưởng. Tôi có thể nói rằng mọi việc bây giờ VTF quyết hết, làm hết. Bộ môn cũng tham mưu nhiều vấn đề nhưng không mấy khi được nghe”.

Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký VTF Nguyễn Quốc Kỳ giải thích: “Việc tuyển chọn danh sách đội tuyển, VTF giao hẳn cho ban chuyên môn. Danh sách đội tuyển gồm đầy đủ các tay vợt mạnh nhất quần vợt Việt Nam. Sở dĩ chúng tôi bổ sung danh sách vì muốn giúp các tay vợt có cơ hội được tập luyện cùng HLV chất lượng cao là ông Michael Baroch chứ thành phần chủ lực tham dự Davis Cup thì đã có, như thống nhất ban đầu với HLV Trần Đức Quỳnh”.

Ông Kỳ thất vọng nói thêm: “VTF đã nỗ lực rất nhiều trong hoạt động hỗ trợ tuyển quần vợt Việt Nam, điển hình là việc mời cựu HLV của Sharapova là ông Michael Baroch về hỗ trợ đội tuyển. Việc làm này không được ủng hộ mà còn bị chỉ trích từ phía bộ môn cũng như một vài cá nhân ban huấn luyện. Cứ kiểu nghĩ, kiểu làm này biết khi nào quần vợt Việt Nam mới phát triển?”.

HLV Trần Đức Quỳnh ngán ngẩm cho biết tình cảnh rối beng ở tuyển quần vợt nên anh muốn tách Hoàng Nam ra để thực hiện kế hoạch mà anh cùng đơn vị Becamex Bình Dương đã định trước đó.

2 tay vợt U.14 lên tuyển Sau ngày đầu chỉ có 2 tay vợt Minh Tuấn, Đan Mạch tập luyện cùng HLV Michael Baroch, hôm qua đội tuyển quần vợt Việt Nam có thêm Lê Quốc Khánh, Trần Thanh Hoàng, Trần Hoàng Anh Khoa. Đáng chú ý, 2 tay vợt U.14 cũng được triệu tập là Nguyễn Mậu Vinh Quang (TP.HCM) và Nguyễn Đắc Tiến (Hà Nội). Trong khi đó HLV trưởng Trần Đức Quỳnh cùng đương kim vô địch quốc gia Lý Hoàng Nam vẫn chưa có mặt vì phía đơn vị chủ quản Becamex Bình Dương vẫn chưa nhận được quyết định triệu tập lên tuyển từ phía Tổng cục TDTT. (H.Quỳnh)

