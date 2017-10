Roland Garros: Nỗi sợ của người Pháp

(TNO) Caroline Garcia giơ cao tay lên rồi buông thõng xuống đầy thất vọng. Phản ứng của tay vợt nữ 21 tuổi người Pháp một mặt là dễ hiểu: cô trả bóng hỏng và cho phép đối thủ Donna Vekic thắng bàn cầm giao bóng. Mặt khác, phản ứng này khó hiểu: lỗi của Garcia mới chỉ làm cho điểm số là 1-1 ở ván đầu tiên.

Garcia đã phải dừng bước ở vòng 1 Roland Garros năm nay - Ảnh: AFP Garcia đã phải dừng bước ở vòng 1 Roland Garros năm nay - Ảnh: AFP

Sau vỏn vẹn 2 bàn đấu, Garcia liên tục vỗ tay vào bên đùi mình nhằm lấy lại sự tập trung, như thể cô đang đứng ở thời khắc quyết định của trận. Là vì Garcia quá căng thẳng. Một ngôn ngữ cơ thể báo hiệu những điều không hay. Thật đúng là một ngày không bình thường với hạt giống số 31: cô thắng ván đầu, sớm bẻ được game giao bóng của đối thủ ở ván thứ hai nhưng thua chung cuộc 1-2 (6/3, 3/6, 2/6) trước Donna Vekic xếp hạng 165 thế giới.

Nhưng điều tồi tệ vẫn chưa dừng lại với Garcia khi cô rời sân. Ở phòng họp báo, khi Garcia đối mặt với những câu hỏi “tại sao?”, cô luôn thất vọng trong cuộc tìm kiếm câu trả lời về vấn đề của mình ở Roland Garros. 5 lần tham dự Grand Slam trên quê nhà, Garcia 3 lần bị loại ở vòng 1 và 2 lần bị loại ở vòng 2.

Thất bại trong lần đầu tiên của Garcia tại vòng 2 Roland Garros năm 2011 còn chấp nhận được: suýt nữa hạ được Maria Sharapova và trận đấu đó đã khơi cảm hứng cho nhận định của Andy Murray rằng một ngày nào đó Garcia sẽ là số 1 thế giới. Nhưng những thất bại sau đó thật khó nuốt.

Sân Philippe Chatrier quá lớn đối với các tay vợt trẻ - Ảnh: AFP Sân Philippe Chatrier quá lớn đối với các tay vợt trẻ - Ảnh: AFP

Vấn đề của Garcia là gì? “Tôi muốn thi đấu trên một sân nhỏ, nhưng ban tổ chức cứ xếp tôi đấu ở sân lớn nhất”. Garcia không phải là tay vợt đầu tiên nói rằng sân Philippe Chatrier khác biệt so với các sân khác. Nhìn những khoảng trống bên ngoài các vạch sân bằng mắt thật thì thấy lớn hơn nhiều so với qua truyền hình. Ngay cả Roger Federer còn cảm thấy khó chịu. Còn với Rafael Nadal, một trong những lý do anh thành công ở Roland Garros là sân Philippe Chatrier quá rộng để anh chạy lòng vòng thực hiện lối đánh từ rất sâu phía sau vạch sân.

“Năm tới, tôi sẽ yêu cầu chơi sân số 9 nơi không có nhiều người”, Garcia nói. Không chỉ sân đấu quá rộng mà còn áp lực khán giả nữa. Các chủ nhà Grand Slam thường bố trí tay vợt của họ chơi ở các sân sức chứa lớn để thu hút khán giả, nhưng điều này không tốt cho các tay vợt trẻ.

Trong 10 năm qua, chỉ có một tay vợt nữ người Pháp vào đến bán kết Roland Garros là Marion Bartoli, năm 2010. Tay vợt nữ người Pháp xuất sắc nhất trong những thập kỷ gần đây Amelie Mauresmo chưa bao giờ qua được tứ kết, thành tích thắng thua của chị là 25 thắng - 15 thua, một tỉ lệ thấp nhất trong các giải Grand Slam mà chị tham dự.

Monfils cũng không thi đấu tốt ở Roland Garros - Ảnh: AFP Monfils cũng không thi đấu tốt ở Roland Garros - Ảnh: AFP

Các tay vợt nam người Pháp cũng không khá hơn nhiều. Gael Monfils và Jo Wilfried Tsonga đã có những trận nghẹt thở tại sân Philippe Chatrier nhưng họ cũng chưa bao giờ góp mặt ở trận chung kết. Lần gần đây nhất Roland Garros có nhà vô địch người Pháp là vào năm 1983, với Yannick Noah.

Hai tay vợt nữ khác chơi trận vòng 1 vào ngày khai mạc Roland Garros cùng với Garcia là Fiona Ferro và Oceane Dodin cũng đều thua. Pháp có 14 tay vợt nam và 11 tay vợt nữ dự giải năm nay, không chắc đã có tay vợt nào có mặt tại vòng tứ kết.

Sẽ có người đến nói với Garcia rằng nếu bạn muốn vô địch Grand Slam trên sân nhà thì bạn phải học cách thích nghi được với sân bóng nơi sẽ trao chiếc cúp vô địch. Nhưng chuyện đó còn quá xa với cô gái 21 tuổi như Garcia. Cô cần tránh xa những sức ép kỳ vọng của đám đông khán giả nhà, trốn nỗi sợ hãi mà sân lớn gây nên để thắng một vài vòng đầu đã.

Khúc Dương