Sao trẻ “làm loạn”

Bên lề Các tay vợt mê tín: Tay vợt Nga Svetlana Kuznetsova khá mê tín khi luôn yêu cầu bồi bàn của quầy bar bỏ thêm một viên muối vào bánh sandwich để đem lại điềm may mỗi khi bước vào trận đấu. Không biết điều đó linh nghiệm đến đâu mà trong trận đầu ở vòng 3 với Yanina Wickmayer, tay vợt Nga lại bại trận. Trước đây, huyền thoại Bjorn Borg cũng thường để râu và mặc áo thun Fila trước mỗi giải đấu. Năm ngoái, Rafael Nadal cũng thừa nhận anh thường đem theo 2 chai nước khi vào sân, nhưng một chai không ướp lạnh để có được may mắn. Sự nhầm lẫn đáng tiếc. Trong bài viết ca ngợi màn thể hiện ấn tượng của tay vợt 17 tuổi Laura Robson ở Wimbledon 2011, tờ Evening Standard (Anh) đã đưa bức ảnh của một người đàn ông với chú thích: “Đó là con gái của tôi (ý nói Laura Robson). Oái oăm thay, sau đó tay vợt trẻ đã bất ngờ cho biết người đàn ông trên bức ảnh không phải là cha cô. BTC tri ân đam mê của khán giả. Do các sân đấu Wimbledon không đáp ứng nhu cầu quá lớn của khán giả, nên BTC giải đấu đã tri ân khán giả bằng cách sẽ phát hành 500 vé miễn phí ở sân trung tâm và 2 sân khác trong mỗi ngày thi đấu. Dù không có cảnh chen lấn để giành vé, nhưng không ít khán giả đã phải cắm trại qua đêm bên ngoài sân để có được chỗ đứng đầu tiên khi BTC phát vé.