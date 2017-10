Serena Williams gặp Wozniacki ở bán kết

Đây được xem như trận chung kết sớm của giải Mỹ mở rộng năm nay do ứng cử viên vô địch Vera Zvonareva (2) - á quân giải năm trước, dừng bước ở lượt trận tứ kết sáng nay. Vì vậy, cuộc so tài này (dự kiến diễn ra vào rạng sáng 11.9) sẽ được người hâm mộ trên TG dõi theo từng bước.

Cả hai vừa khẳng định sức mạnh và phong độ cao của mình ở giải này khi lần lượt có những chiến thắng dễ dàng trước các đối thủ "cứng cựa" ở tứ kết. Serena chấm dứt hi vọng của tay vợt 20 tuổi người Nga Anastasia Pavlyuchenkova (17) với tỷ số 2-0 (7/5, 6/1), còn Wozniacki loại ứng viên vô địch Andrea Petkovic (10) với tỷ số tương tự (6/1, 7/5) trong một trận đấu mà đối thủ người Đức bất lực trước sức trẻ của tay vợt Đan Mạch.

Serena và Wozniacki thuộc hai thế hệ khác nhau do tay vợt Mỹ sẽ bước qua tuổi 30 vào cuối tháng này, trong khi tay vợt Đan Mạch đang sống trong những ngày đầu của tuổi 21 sung mãn thể lực. Bên cạnh đó, Serena đang trên đường tìm kiếm danh hiệu Grand Slam thứ 14, thì Wozniacki khát khao để được 1 lần đứng trên bục vinh quang của giải đấu hàng đầu của làng banh nỉ TG.

Đáng nói hơn, nếu thắng Serena, Wozniacki sẽ từng bước khẳng định quyền lực trong làng quần vợt nữ trước nhiều hoài nghi từ dư luận, đồng thời trả được món nợ cho 2 thất bại ở giải WTA Tour Championships Final và Medibank Internaional cách đây 2 năm, mùa giải mà tay vợt Đan Mạch đoạt ngôi á quân của Mỹ mở rộng. Tuy nhiên, giới chuyên môn đánh giá ưu thế nghiêng hẳn về Serena bởi tay vợt Mỹ có đẳng cấp, dày dặn kinh nghiệm và đặc biệt luôn chơi với “tinh thần thép”.



Serena Williams trên đường tìm kiếm danh hiệu Grand Slam thứ 14 - Ảnh: Reuters

Trong khi đó, dù có lối chơi thiên về thể lực giống đàn chị Serena, nhưng lối đánh của Wozniacki còn khá đơn giản và thường xuyên bị yếu tâm lý trong những trận đấu quyết định. “Chị ấy là một đối thủ rất lớn, nhưng tôi mặc kệ ai nói gì thì nói miễn là tôi phải thể hiện được 100% phong độ của mình”, Wozniacki thổ lộ với Reuters.

Ở 2 trận tứ kết khác, tay vợt xếp hạng 92 Angelique Kerber của Đức tiếp tục trở thành hiện tượng thú vị ở giải năm nay khi hạ gục tay vợt kỳ cựu của Ý Flavia Pennetta (26) với tỷ số 2-1 (6/4, 4/6, 6/3) để lần đầu tiên trong sự nghiệp được góp mặt ở một trận bán kết Grand Slam. Thử thách tiếp theo của Kerber sẽ là một tay vợt kỳ cựu khác Samantha Stosur (9), người vượt qua tay vợt số 2 TG Vera Zvonareva sau 2 ván với cùng điểm số 6/3.

Ở giải đơn nam sẽ có cuộc đụng độ nảy lửa tại tứ kết giữa đương kim vô địch Rafael Nadal và cựu vô địch Mỹ mở rộng 2003 Andy Roddick.

Tại lượt trận vòng 4, Nadal nhẹ nhàng vượt qua Gilles Muller của Luxembourg với tỷ số 3-0 (7/6, 6/1, 6/2). Cùng thời điểm, Roddick dần tìm lại phong độ sau chấn thương khi đánh bại ứng viên David Ferrer (5) của Tây Ban Nha sau 4 ván đấu với điểm số 6/3, 6/4, 3/6, 6/3. Đây sẽ là đầu tiên sau 7 năm Nadal giáp mặt với Roddick ở một giải Grand Slam.



Rafael Nadal (trái) đối đầu với Andy Roddick tại tứ kết - Ảnh: Reuters

Trước đó, ở vòng 2 giải Mỹ mở rộng 2004, Roddick từng "dạy" cho Nadal biết thế nào là mặt sân đất cứng khi thắng với tỷ số đậm 3-0 (6/0, 6/3, 6/4). Nhưng cũng kể từ đó đến nay, tay vợt Tây Ban Nha đã trả sòng phẳng món nợ với 6 trận thắng trong 8 lần đối đầu với Roddick.

Ở 2 trận vòng 4 còn lại, quần vợt Mỹ nửa vui nửa buồn bởi trong khi John Isner (28) loại Gilles Simon (12) của Pháp với tỷ số 3-1 (7/6, 3/6, 7/6, 7/6), thì tay vợt trẻ Donald Young lại không tài nào chống chọi trước sức mạnh của Andy Murray (4) nên thua chóng vánh sau 3 ván với điểm số 2/6, 3/6 và 3.6. Ở tứ kết, Murray sẽ chạm trán Isner.

Ở trận tứ kết sớm, tay vợt số 1 TG Novak Djokovic lại băng băng về đích khi ngoài tài năng, tay vợt Serbia liên tiếp gặp quá nhiều may mắn khi đồng hương Janko Tipsarevic (20) bỏ cuộc giữa chừng ở ván 4 do chấn thương. Đây sẽ là một lợi thế rất lớn cho Djokovic bởi anh sẽ tích lũy được thể lực cho trận bán kết trong bối cảnh lịch thi đấu giải Mỹ mở rộng 2011 đang bị xáo trộn vì liên tục bị hoãn do mưa.

Tây Nguyên