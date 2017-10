Sharapova lo lắng trước Azarenka

Bên Lề Chung kết “la hét”. Trận chung kết giữa Maria Sharapova và Victoria Azarenka sẽ có thêm một điều thú vị khi khán giả có lẽ sẽ phải chịu đựng tiếng la khó chịu của 2 tay vợt. Số là ở Wimbledon năm ngoái, khán giả thường xuyên than phiền khi Sharapova và Azarenka được bình chọn là những tay vợt “la hét” lớn nhất do luôn hét lớn trong mỗi pha đánh bóng khiến nhiều người trên sân rất khó chịu. Sợ vợ sinh non. Tay vợt Bob Bryan của Mỹ vừa khuyên người vợ Michelle nên ở lại Miami (Mỹ) để xem trận chung kết đôi nam khi anh sẽ cùng người em trai Mike thi đấu với cặp đôi Leander Paes (Ấn Độ) - Radek Stepanek (CH Czech). Nguyên nhân là Bob Bryan không muốn vợ mình phải hồi hộp ảnh hưởng đến nhịp tim có thể sinh non đứa con gái đầu lòng. Nếu thắng trận này, anh em nhà Bryan sẽ nối dài kỷ lục trong làng banh nỉ lên 12 danh hiệu Grand Slam. Federer vẫn vĩ đại nhất dù dừng bước ở bán kết. Anh được khán giả bình chọn là tay vợt vĩ đại nhất của mọi thời đại ở nội dung đơn nam khi nhận được 25 ngàn phiếu ủng hộ trong số 35 ngàn người tham gia bình chọn trên trang australianopen.com. Nadal nhận được 4.000 phiếu, kế tiếp là huyền thoại người Mỹ Pete Sampras và huyền thoại người Úc Rod Laver. T.NG (Theo AFP, Reuters, australianopen.com)