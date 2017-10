Sharapova rơi vào bảng đấu khó tại WTA Finals

(TNO) Tối 23.10 (giờ VN), ban tổ chức giải BNP Paribas WTA Finals Singapore đã tổ chức bốc thăm chia bảng cho các tay vợt. Theo kết quả bốc thăm, ‘búp bê người Nga’ Maria Sharapova đã rơi vào bảng đấu đầy khó khăn cùng với hạt giống số 1 Simona Halep (Romania).

Sharapova có thể sẽ gặp khó khăn ở giải WTA Finals năm nay - Ảnh: AFP Sharapova có thể sẽ gặp khó khăn ở giải WTA Finals năm nay - Ảnh: AFP

Dù đang xếp trên tay vợt Garbine Muguruza (Tây Ban Nha) ở bảng xếp hạng WTA, tuy nhiên do dựa theo kết quả của bảng xếp hạng Road To Singapore thì Sharapova lại đang đứng thứ 3 dưới tay vợt người Tây Ban Nha. Chính vì vậy, lá thăm may rủi lại đưa Sharapova rơi vào bảng Đỏ cùng với hạt giống số 1 và cũng là á quân của giải Halep.

Bảng Đỏ cũng được xem là bảng đấu đầy khó khăn khi hai tay vợt còn lại sẽ là Agnieszka Radwanska (Ba Lan, 5) và đương kim vô địch giải Mỹ mở rộng Flavia Pennetta (Ý, 8). Sharapova chỉ thi đấu một trận duy nhất kể từ sau Wimbledon tại giải Vũ Hán hồi tháng trước nhưng cũng đã bỏ cuộc do tái phát chấn thương.

Radwanska sẽ là đối thủ mà Sharapova phải vượt qua - Ảnh: AFP Radwanska sẽ là đối thủ mà Sharapova phải vượt qua - Ảnh: AFP

Trong khi đó, Radwanska đã thi đấu rất ổn định trong thời gian gần đây với chức vô địch tại giải Tokyo và vào đến bán kết giải Bắc Kinh. Tay vợt còn lại là Pennetta cũng đang rất hưng phấn sau chức vô địch đầy bất ngờ tại Mỹ mở rộng và cũng lần đầu tiên cô được tham gia nội dung đơn của WTA Finals Chính vì vậy, để có được chiếc vé vào vòng 2 sẽ là rất khó khăn đối với Sharapova.

Trong khi đó, ở bảng Trắng sẽ là sự có mặt của các tay vợt Muguruza (Tây Ban Nha, 2), Angelique Kerber (Đức, 6) cùng hai tay vợt người CH Czech là cựu vô địch 2011 Petra Kvitova (4) và Lucie Safarova (7). Đây cũng là bảng đấu được đánh giá là rất ngang tài ngang sức dù Muguruza và Kvitova vẫn được đánh giá cao hơn bởi phong độ ổn định trong thời gian gần đây.

Tân Lý