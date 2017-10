Sharapova tự thua

Kỷ lục về chấn thương

Giải năm nay đã làm nên kỷ lục về số lượng các tay vợt bị chấn thương so với các giải trong quá khứ. Dù mới kết thúc ngày thi đấu thứ 5, nhưng đã có đến 15 tay vợt (9 nam, 6 nữ) buộc phải rút lui do những chấn thương khác nhau, trong khi kể từ năm 1998 đến nay chỉ có 66 tay vợt (50 nam, 16 nữ) rơi vào hoàn cảnh tương tự. Theo nghiên cứu của tiến sĩ Ben Kibler, một trong những người theo dõi vấn đề chấn thương trong quần vợt, con số kỷ lục nói trên đã cho thấy tình trạng các tay vợt thi đấu quá tải nên dính đa chấn thương. Hôm qua, Nicolas Mahut (Pháp) là trường hợp mới nhất phải rút lui do chấn thương trong trận gặp Rafael Nadal ở vòng 2. (T.Ng)