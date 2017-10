‘Siêu quậy’ của quần vợt Úc từ chối thi đấu Davis Cup

(TNO) Liên đoàn quần vợt Úc bày tỏ thiện chí nhằm giải quyết căng thẳng với ngôi sao trẻ Bernard Tomic trước lượt đấu bán kết với tuyển Liên hiệp Anh ở mặt trận Davis Cup vào tháng 9 năm nay. Tuy nhiên, tay vợt 22 tuổi này đã lắc đầu.

Tomic không muốn đàm phán với Liên đoàn quần vợt Úc - Ảnh: AFP Tomic không muốn đàm phán với Liên đoàn quần vợt Úc - Ảnh: AFP

Hôm 21.7, Chủ tịch Liên đoàn quần vợt Úc là Steve Healy đã lên tiếng trên các phương tiện truyền thông rằng ông muốn tổ chức cuộc họp với Tomic để giải quyết những vướng mắc của anh. Ba ngày sau, Tomic tuyên bố cuộc họp với Liên đoàn quần vợt Úc là không cần thiết. Anh nói: “Chỉ đến khi nào tôi thấy hài lòng với các cam kết hỗ trợ tài chính của Liên đoàn đối với chương trình phát triển tài năng trẻ trong nước, trong đó có em gái Sara của tôi; còn bây giờ thì chẳng có chuyện gì để họp với họ cả”. Sara Tomic, 17 tuổi, hiện là tay vợt hạng 641 thế giới. Dù là ngôi sao trẻ có triển vọng bay cao nhưng Tomic đang vướng vào “cảnh cơm không lành canh không ngọt” với Liên đoàn quần vợt Úc. Anh đã lên tiếng chỉ trích Liên đoàn quần vợt nước này thiếu sự hỗ trợ và “bỏ bê” về mặt tài chính đối với anh, buông lời nặng nề với giám đốc phụ trách thành tích cao của Liên đoàn là Pat Rafter (từng là tay vợt ngôi sao). Hệ quả của việc này là Tomic bị loại khỏi đội tuyển Davis Cup.

Trước đó, Tomic tranh tài ở giải quần vợt có tên Hall Of Fame được tổ chức tại Rhode Island. Trong thông cáo báo chí nói về giải, không hiểu do vô tình hay cố ý mà Liên đoàn quần vợt Úc đã nói Tomic đánh giải “Hall Of Shame” (tạm dịch: Nhà lưu danh nỗi xấu hổ). Tuy nhiên, Liên đoàn quần vợt Úc đã lên tiếng xin lỗi Tomic và nói đó là sự cố ngoài ý muốn do “lỗi đánh máy”.

Tuần trước, Tomic thuê khách sạn ở Miami, tổ chức tiệc tùng và mở nhạc to quá mức và bất hợp tác khi bị nhân viên và bảo vệ khách sạn nhắc nhở. Chuyện này khiến anh bị cảnh sát còng tay và tạm giam vài giờ.

Đây không phải là lần đầu tiên Tomic gặp rắc rối với cảnh sát. Năm 2013, anh bị tịch thu bằng lái vì chạy xe quá tốc độ ở bờ biển Gold Coast gần Brisbane (lần thứ hai). Trước đó 1 năm, Tomic cũng bị cảnh sát điều tra do nằm trong diện tình nghi trong vụ cãi vã dẫn đến xô xát ở một tiệm spa cũng ở khu vực Gold Coast.

Bước chân vào nghiệp quần vợt, Tomic đoạt chức vô địch đơn nam giải trẻ Úc mở rộng 2008 và Mỹ mở rộng 2009. Khi lên chuyên nghiệp, anh đoạt cúp vô địch ở giải Claro Open Colombia 2014. Theo website của Hiệp hội quần vợt nam chuyên nghiệp quốc tế (ATP), Tomic kiếm được 660.000 USD tiền thưởng tính từ đầu mùa giải 2015 đến nay.

Quốc Huy