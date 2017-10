Sôi động giải quần vợt Hội Nhà Báo TP.HCM 2016

Giải năm nay có sự tham dự của gần 100 VĐV của 19 đơn vị báo chí là Báo Nhân dân, Quân đội nhân dân, Nông Nghiệp, Sài Gòn Giải Phóng, Người Lao Động, Công an TP.HCM, Thanh Niên, Đầu Tư, Thể thao TP.HCM, Khăn quàng đỏ, Tạp chí Thanh Niên, Đài tiếng nói Việt Nam (VOV), Đài tiếng nói nhân dân TP.HCM (VOH), Đài truyền hình Việt Nam, Đài truyền hình TP.HCM, Truyền hinh cáp SCTV, Hội nhà báo TP.HCM, Đài PT-TH Khánh Hòa, Đài PT-TH Nghệ An, 2 đơn vị Cục An ninh thông tin truyền thông Bộ Công An (A 87), Phòng an ninh chính trị Nội bộ Công an TP.HCM (PA 83), 2 Liên đoàn quần vợt TP.HCM, Liên đoàn quần vợt Bình Dương, cùng hơn 10 đơn vị doanh nghiệp tham gia thi đấu 6 nội dung đôi nam lãnh đạo, đôi nam trên 45 tuổi, đôi nam dưới 45 tuổi, đôi nam nữ, đơn nam và đôi nam báo chí doanh nghiệp.

Đồng hành với giải có các đơn vị tài trợ chính Truyền hình cáp SCTV, Công ty yến sào Khánh Hòa, các đơn vị đồng tài trợ Tập đoàn Hưng Thịnh, Tổng công ty Becamex IDC, Công ty Suntory Pepsico Việt Nam, Tổng công ty thương mại Sài Gòn (Satra), Công ty du lịch Vietravel cùng các đơn vị yểm trợ khác như Thái Tuấn, Việt Nam Sport Activity, Thành Lâm Sport.

Dự khán lễ khai mạc và động viên các tay vợt thi đấu có Nhà báo Mã Diệu Cương, Chủ tịch Hội Nhà Báo TPHCM, Nhà báo Nguyễn Quang Thông, Tổng Biên Tập Báo Thanh Niên, Chủ tịch LĐ quần vợt TPHCM, Ông Trần Văn Úy, Tổng giám đốc truyền hình cáp SCTV, Ông Vương Quyền, Phó giám đốc Đài tiếng nói nhân dân TP.HCM, Ông Lê Anh Vũ, Giám đốc đài PT-TH Tinh Khánh Hòa, Bà Nguyễn Kiều Mỹ, Tổng thư ký Liên đoàn quần vợt TPHCM, Bà Chung Hương Giang, Ủy viên BCH Liên đoàn quần vợt TPHCM, Giám đốc đối ngoại Công ty Suntory Pepsico Việt Nam...

Các trận đấu đã diễn ra sôi nổi hào hứng và sẽ kết thúc trong ngày 19.6.

Dưới đây là hình ảnh giải đấu

Đăng Khoa