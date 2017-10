Tham vọng của các đội

Ở giải nam, ĐKVĐ đồng đội Hà Nội vốn sở hữu dàn hảo thủ Trần Tuấn Quỳnh, Nguyễn Nam Hải, Phan Huy Hoàng nay lại có thêm tay vợt số 1 VN Đoàn Kiến Quốc cùng Hồ Ngọc Thuận (đến từ CLB Tập đoàn dầu khí VN) khiến họ trở thành ứng viên thâu tóm các danh hiệu đồng đội, đơn, đôi. Toàn đội vừa kết thúc chuyến tập huấn 3 tuần tại Quảng Tây (Trung Quốc). Cây vợt chủ lực Đoàn Kiến Quốc cho biết, ở chuyến tập huấn này, các VĐV trong đội được thi đấu cọ xát với các cây vợt ở đội Quảng Tây. Không có nhiều chuyển biến chuyên môn ở những chuyến tập huấn ngắn hạn như thế này nhưng việc thi đấu cọ xát với các cây vợt ngoại giúp họ tích lũy thêm kinh nghiệm. Mục tiêu của Hà Nội là nhắm đến ngôi vô địch các nội dung đồng đội nam, đôi nam, đơn nam và đôi nam nữ.

Cạnh tranh với Hà Nội là các đội có thực lực khá tốt như Quân đội, Hải Dương, Bộ Công an, TP.HCM. Quân đội với bộ ba: Đinh Quang Linh, Nguyễn Thành Luân, Dương Văn Nam cũng vừa kết thúc 22 ngày tập huấn tại Bắc Kinh (Trung Quốc). HLV Lê Xuân Phong của đội này cho biết, sức mạnh của đội Hà Nội như thế nào đã rõ và mục tiêu của Quân đội (Á quân 2009) không ngoài đánh bại Hà Nội. Tuyển thủ Đinh Quang Linh, cây vợt từng thắng Kiến Quốc, Tuấn Quỳnh, Nam Hải, Ngọc Thuận sẽ là “át chủ bài” của Quân đội tại giải.

Tuy nhiên đội có sự chuẩn bị tốt nhất chính là Hải Dương. Kể từ tháng 10.2009, Hải Dương đã đưa đội tuyển gồm các cây vợt trẻ gồm Nguyễn Hoàng Chung, Nguyễn Văn Ngọc, Đỗ Đức Duy sang Nam Kinh (Trung Quốc) tập huấn dài hạn. Nguyễn Hoàng Chung từng vô địch trẻ Đông Nam Á và với sự chuẩn bị chu đáo trên, bóng bàn nam Hải Dương mong muốn gầy dựng lại tên tuổi kể từ sau lứa VĐV tài năng Vũ Mạnh Cường.

Ở giải nữ, cuộc chiến chủ yếu diễn ra giữa các đội TP.HCM, Quân đội, Bộ Công an, Tiền Giang, Hà Nội. Các cây vợt TP.HCM như Mai Hoàng Mỹ Trang, Mai Xuân Hằng, Quỳnh Trâm, Hồng Hạnh vốn thống trị làng bóng bàn nữ trong nước những năm qua, nay được sự dẫn dắt của chuyên gia Lưu Ngọc Thành (Trung Quốc) tiếp tục nuôi khát vọng “bay cao”. Toàn đội vừa có chuyến tập huấn 20 ngày ở Hồ Bắc (Trung Quốc). (xem thêm phần phỏng vấn HLV Từ Nhân Luân kèm bài viết này).

Cạnh tranh với TP.HCM là Quân đội và Bộ Công an. Quân đội với sự góp mặt Lương Thị Tám và Vũ Thị Hà không giấu tham vọng lên ngôi cao nhất như họ đã làm được ở giải năm ngoái. Tuy nhiên, đáng ngại với cả TP.HCM lẫn Quân đội là Bộ Công an, nơi sở hữu cây vợt 16 tuổi Nguyễn Việt Linh với lối chơi cắt bóng hiệu quả. Việt Linh từng gây bất ngờ khi vượt qua hàng loạt các tuyển thủ quốc gia như Mỹ Trang, Xuân Hằng, Vũ Thị Hà, Lương Thị Tám ở mùa giải năm ngoái. Chuẩn bị cho đại hội, cây vợt này không sang Trung Quốc tập huấn mà tập luyện ngay tại Đại học TDTT Từ Sơn (Bắc Ninh) cùng với chuyên gia Trung Quốc Lưu Hải Khắc. Bộ Công an nuôi tham vọng chiếm 1 trong 3 bộ huy chương vàng ở giải nữ.

TP.HCM kỳ vọng vào lực lượng nữ Chiều 6. 5, lãnh đạo Sở VH-TT-DL TP.HCM đã có cuộc gặp gỡ và động viên toàn đội bóng bàn TP.HCM trước lúc lên đường. Đội vừa trở về sau chuyến tập huấn tại Hồ Bắc (Trung Quốc). Nhân dịp này, chúng tôi đã trao đổi với ông Từ Nhân Luân, HLV trưởng tuyển bóng bàn TP.HCM về công tác chuẩn bị cho ĐH.



Chào ông, xin ông cho biết tình hình của đội sau chuyến tập huấn vừa rồi?



Tinh thần toàn đội đã tốt hơn sau những biến cố xảy ra. Các em hăng say tập luyện và tình đoàn kết cũng được nâng lên. Tuy nhiên, thời gian tập huấn chuẩn bị cho đại hội là quá ngắn bởi chưa có sự thống nhất giữa Bộ môn và Ban huấn luyện sau những sự việc vừa qua. Trước đây đội tập trung trước giải khoảng 6 tháng, nay chỉ là 20 ngày.



Với tính chất căng thẳng của ĐH cùng với sự đầu tư và chuẩn bị tốt của các tỉnh thành ngành khác, vậy mục tiêu của BHL là như thế nào?



Qua chuyến tập huấn vừa rồi, chúng tôi đề ra mục tiêu 3 HCV ở nội dung nữ. Về nam chỉ phấn đấu thi đấu hết mình để đạt được thành tích tốt nhất mà thôi.



Xin cảm ơn ông và chúc đội đạt được thành tích tốt nhất trong kỳ ĐH này. Minh Tân

Hoàng Quỳnh