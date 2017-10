Thắng thuyết phục Singapore, tuyển VN vào tứ kết

Dấu ấn HLV mới đảm nhận chức vụ dìu dắt đội tuyển TP.HCM, Suharno (Indonesia) thể hiện rõ nét trong chiến thắng này của tuyển VN. Quá am hiểu tuyển Singapore do có thời gian dài huấn luyện đội này nên ông Suharno đã sắp xếp đội hình tuyển VN ra trận hợp lý để “đánh nhanh thắng nhanh” ngay trong 3 trận đơn đầu tiên. Nguyễn Tiến Minh thi đấu đầu tiên rồi đến số 2 Nguyễn Hoàng Nam và cuối cùng là Dương Bảo Đức, tay vợt chuyên đôi. Hai trận đôi do Tiến Minh/Hoàng Nam và Bảo Đức/Cao Hiếu nhận trách nhiệm.

Tuyển VN đã nhanh chóng có được thắng lợi với tỉ số 3 – 0 sau 3 trận đơn: Tiến Minh thắng Wong Ziliang Derek 2 -0 (21/13, 21/19); Hoàng Nam thắng Chen Yongzhao Ashton 2 – 1 (17/21, 21/9, 21/19), Bảo Đức thắng Chen Guorui 2 – 0 (21/15, 21/19). Trong đó trận thắng quan trọng, quyết định là thắng lợi ngoài dự đoán của Bảo Đức. Theo điều lệ giải, các đội phải thi đấu đủ 5 trận (3 đơn, 2 đôi) để tính hiệu số phụ trong trường hợp đồng điểm. Tiến Minh/Hoàng Nam bỏ cuộc ở trận đôi đầu khi trận đấu đang cân bằng 1 – 1 (21/14, 20/22) nhằm dưỡng sức trong khi Bảo Đức/Cao Hiếu cũng để thua 0 – 2 (19/21, 19/21). Trước đó, tuyển Singapore đã thất bại 1-4 trước Indonesia.

Hôm nay tuyển VN thi đấu trận cuối với Indonesia tranh ngôi đầu bảng A.

Q.A