Thót tim với Nguyễn Tiến Minh

Ở vòng hai diễn ra sáng qua, Tiến Minh chỉ cần 22 phút để “giải quyết” tay vợt chủ nhà Hung Ming Chi (hạng 379 TG) với tỷ số 2-0 (21/5, 21/9). Tuy nhiên, bước vào vòng 3 gặp Yunus Alamsyah, tay vợt từng 3 lần là bại tướng của mình, Tiến Minh lại gặp rất nhiều khó khăn. Tiến Minh nắm thế chủ động trong ván đầu, triệt để sử dụng những quả tấn công lưới sở trường ghi điểm. Nhưng do quá hiểu Tiến Minh nên tay vợt đến từ Indonesia chủ động phòng thủ chắc chắn chờ Tiến Minh sơ hở trong tấn công để tung ra những quả đập như búa bổ ghi điểm. Liên tục dẫn trước nhưng Tiến Minh bị gỡ hòa 13/13. Phải đến gần cuối ván đấu Tiến Minh mới vươn lên giành thắng lợi 21/15.

Không thay đổi nhiều trong lối chơi ở ván 2, ngoại trừ phòng thủ hiệu quả hơn, Yunus Alamsyah đã hóa giải được thành công những cú đánh có phần nóng vội của Tiến Minh. Nhờ đó tay vợt này giành thắng lợi 21/17 để cân bằng tỷ số 1-1.

Ván đấu quyết định diễn ra kịch tính. Hai bên so kè điểm số sít sao đến 11/11. Sau đó Tiến Minh vượt lên tạo khoảng cách với điểm số khá an toàn là 16/13. Đó cũng là thời điểm tay vợt số 1 Việt Nam phung phí những cơ hội có được khi đánh cầu ra ngoài hoặc rúc lưới, trong khi Yunus Alamsyah lại hiệu quả trong tấn công. Tỷ số được cân bằng 18/18, 19/19 cho Yunus Alamsyah trong sự bất ngờ của cả Tiến Minh. May mắn là trong thế thoải mái tâm lý, Yunus Alamsyah lại mắc sai lầm khi 2 lần đánh cầu ra ngoài sân, tự thua trước Tiến Minh với điểm số 19/21.

Thắng chật vật, Tiến Minh giành quyền vào tứ kết gặp tay vợt Malaysia Hafiz Hashim Muhammad (hạng 20 TG). Trong 4 lần đối đầu với Hafiz Hashim Muhammad trước đây, Tiến Minh chỉ thắng 1 trận.

Hoàng Quỳnh