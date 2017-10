Thư hùng đỉnh cao

Azarenka thắng ngược Li Na Trận chung kết đơn nữ chiều qua diễn ra kịch tính với chiến thắng ngược của ĐKVĐ Azarenka. Trong ván đầu, tay vợt Trung Quốc Li Na chơi rất hay, dẫn xa 5/2 và thắng trước 6/4. Ở ván 2, Li Na bất ngờ bị chấn thương chân khi tỷ số đang là 3/1 nghiêng về Azarenka. Sau khi được chăm sóc, Li Na xuất sắc gỡ hòa 4/4 và đứng trước cơ hội kết thúc trận đấu. Thế nhưng sau một lần cứu bóng, cô bị đau trở lại và những cú đánh tiếp đó có phần chệch choạc, dẫn đến mất điểm và thua lại ván này 4/6. Trong ván quyết định, khi hai bên đang so kè ở những bàn đầu thì lần nữa Li Na té ngã sau pha cứu bóng đập ngược đầu về phía sau, khiến trận đấu tạm dừng. Dù nỗ lực đứng vững trở lại trên sân nhưng cô gái người Trung Quốc vẫn không tài nào kiểm soát tốt các đường bóng, nên để vuột thế trận và thua 3/6, chấp nhận nhìn Azarenka đăng quang. Sau trận đấu, cả người thắng lẫn thua đều bật khóc. Với Azarena, đó là chiến thắng của bản lĩnh cộng thêm yếu tố may mắn do đối thủ chấn thương, còn Li Na là sự tiếc nuối vì có lúc cơ hội đã đến rất gần. Q.T