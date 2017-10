Tiến Minh bất ngờ không thi đấu, vì sao?

Do không thể liên lạc với trưởng đoàn cầu lông VN lần này là bà Huỳnh Ngọc Liên tại Thái Lan nên chúng tôi đã hiên hệ với trưởng bộ môn cầu lông VN Lê Thanh Hà để tìm hiểu sự việc. Ông Lê Thanh Hà bất ngờ cho biết “Tiến Minh cùng HLV Suharno đã quay về TP.HCM ngay trong sáng qua, sau đó mới gọi điện thông báo đến bộ môn. Lý do Tiến Minh cùng HLV Suharno phải trở về VN bởi phải hoàn tất thủ tục để đi thi đấu tại giải Super Series All England (từ ngày 9.3 đến ngày 14.3)”. Ông Hà cho biết thêm do đội tuyển cầu lông VN dự giải lần này được bộ môn cũng như Liên đoàn ủy quyền cho tuyển cầu lông tham dự, do đó bộ môn sẽ làm việc cụ thể với lãnh đạo đoàn cầu lông TP.HCM sau khi kết thúc giải trở về bởi trước khi đi thi đấu bộ môn không hề biết việc Tiến Minh sẽ phải trở về VN làm thủ tục.

Không có Tiến Minh lẫn sự chỉ đạo của HLV Suharno, tuyển VN với Nguyễn Hoàng Nam, Phạm Cao Hiếu, Huỳnh Vinh chấp nhận thua cuộc trước các tay vợt Ấn Độ với tỉ số 0 - 3.

Quỳnh Anh