Tiến Minh đụng hạt giống số 2 ở tứ kết

Trước Jan O Jorgensen có có lối đánh khá đơn giản, Tiến Minh không khó áp đặt lối chơi lên đối thủ. Thống kê kỹ thuật ván đầu cho thấy, Tiến Minh vượt trội so với đối thủ về hiệu quả ghi điểm bằng những cú smash (6 so với 3) và tấn công lưới (7 so với 3). Nhờ đó Tiến Minh thắng lợi với cách biệt 21/11. Tiến Minh tiếp tục duy trì áp lực tấn công lên đối thủ ở ván tiếp theo nhằm giải quyết sớm trận đấu. Tuy nhiên Jan O Jorgensen trong thế không còn gì để mất đã thi đấu đầy nỗ lực. Liên tục bị Tiến Minh dẫn trước nhưng tay vợt này đã kiên trì đeo bám, gỡ hòa được điểm số 20/20 trước khi để thua 20/22.

Tuy nhiên, niềm hy vọng số 1 của cầu lông VN sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước Peter Hoeg Gade ở tứ kết bởi anh đã thua tay vợt này cả 4 trận đối đầu trước đó.

Hoàng Quỳnh