Tiến Minh vui buồn lẫn lộn trong đầu năm mới

(TNO) Tay vợt cầu lông số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh vừa nhận tin vui khi vươn lên hạng 6 trên bảng xếp hạng của Liên đoàn cầu lông thế giới (BWF). Niềm vui chẳng trọn vẹn bởi 1 ngày trước (10.1), tay vợt này phải dừng chân ngay vòng 1 giải cầu lông Super Series Hàn Quốc.

>> Tiến Minh trở lại hạng 8 thế giới

>> Tiến Minh vô địch giải cầu lông Đài Loan

>> Tiến Minh vẫn muốn dự Olympic 2016



Tiến Minh đón nhận niềm vui không trọn vẹn vào đầu năm 2013 - Ảnh: Khả Hòa

Không thi đấu quốc tế trong những tuần cuối năm 2012 nhưng Tiến Minh vẫn thăng hạng (từ hạng 8 lên hạng 6 thế giới), bởi lẽ các tay vợt trong top 10 bị trừ điểm, rớt hạng vì ít thi đấu quốc tế. Đơn cử như nhà vô địch Olympic London 2012 Lin Dan (Trung Quốc) tụt đến 4 hạng (từ hạng 4 xuống hạng 8 thế giới).

Việc đảm bảo trong top 10 thế giới giúp Tiến Minh gặp thuận lợi trong bốc thăm thi đấu ở các giải quốc tế lớn sắp tới. Đó cũng là điều kiện cần để tay vợt này được nhận 50 triệu đồng/tháng từ nhà tài trợ Becamex IDC.

Tuy nhiên, ở giải quốc tế đầu tiên của năm 2013, Super Series đang diễn ra tại Hàn Quốc, Tiến Minh lại gây thất vọng khi bỏ cuộc trong trận đầu trước tay vợt hạng 25 thế giới Wing Ki-wong (Hồng Kông - Trung Quốc).

Phó chủ tịch Liên đoàn cầu lông TP.HCM Huỳnh Ngọc Liên cho biết, ngay sau khi nhận tin Tiến Minh bỏ cuộc, bà lập tức liên hệ với ban tổ chức và sau đó là gọi điện cho Tiến Minh tìm hiểu nguyên nhân.

“Từ trước đến nay Tiến Minh chưa hề bỏ cuộc khi thi đấu quốc tế, do đó tôi rất lo lắng, sợ rằng Tiến Minh vướng phải chấn thương. Rất may, Tiến Minh cho biết do chưa kịp làm quen với thời tiết tại Hàn Quốc vốn rất lạnh (nhiệt độ xuống âm 12 độ hôm thi đấu) nên Tiến Minh bị đuối sức, có dấu hiệu vọp bẻ, đành bỏ cuộc để tránh chấn thương nặng”, bà Huỳnh Ngọc Liên nói.

Song, theo đánh giá của một HLV cầu lông giàu kinh nghiệm kể lại, Tiến Minh đã không làm chủ thế trận, để Wing Ki-wong thắng ván đầu để rồi kéo trận đấu sang ván thứ 3. “Trận đấu kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ, Tiến Minh không sớm giải quyết trận đấu nên đuối sức vào giờ cuối dẫn đến thua cuộc”, vị HLV này kể lại.

Sớm rời giải Hàn Quốc, Tiến Minh sẽ đến Malaysia tranh tài tại giải Malaysia mở rộng diễn ra từ ngày 15.1, giải đấu cũng nằm trong hệ thống Super Series. Với tư cách hạt giống số 3 nội dung đơn nam, Tiến Minh sẽ đối đầu với cựu vô địch Olympic Taufik Hidayat (Indonesia) ở trận ra quân.

Hoàng Quỳnh