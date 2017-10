Tổng cục TDTT lên tiếng về những vụ việc ở tuyển quần vợt, bóng chuyền

(TNO) Sáng nay, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn chính thức lên tiếng về những vấn đề nảy sinh ở tuyển quần vợt và tuyển bóng chuyền nữ.

Hoàng Longy (ngồi trên đeo kính đen) trên khán đài tại Davis Cup ở Malaysia - Ảnh: Bạch Dương Hoàng Longy (ngồi trên đeo kính đen) trên khán đài tại Davis Cup ở Malaysia - Ảnh: Bạch Dương

Về những lục đục ở tuyển quần vợt Việt Nam sau khi trở về từ Davis Cup nhóm 3 khu vực châu Á - Thái Bình Dương, ông Trần Đức Phấn cho biết Tổng cục TDTT đã nhận được báo cáo đầy đủ từ đội trưởng Trương Quốc Bảo và trưởng đoàn Đoàn Quốc Cường. Qua đó cho thấy nhân viên của Liên đoàn quần vợt Việt Nam Hoàng Longy đã can thiệp vào chuyên môn ở đội tuyển vốn không phải việc của anh ta. Việc này yêu cầu Liên đoàn làm rõ trách nhiệm, kiểm điểm Hoàng Longy đồng thời rút kinh nghiệm, không đưa người này vào thành phần đội tuyển tham dự các giải sắp tới.



Về việc Đỗ Minh Quân, Lâm Quang Trí chứ không phải đội trưởng Trương Quốc Bảo tham gia chỉ đạo các trận đấu của Nguyễn Hoàng Thiên, Lý Hoàng Nam không phải di 2 tay vợt này tự ý mà có sự đồng ý của chuyên gia. Tuy nhiên việc tay vợt Trịnh Linh Giang ngồi chỉ đạo Minh Quân/Quang Trí trong trận đôi gặp Campuchia là sai bởi đó không phải là nhiệm vụ của anh ta và cũng chẳng được sự đồng ý của chuyên gia, trưởng đoàn hay đội trưởng. Do đó yêu cầu làm rõ trách nhiệm những ai liên quan đến việc Trịnh Linh Giang ngồi ghế chỉ đạo.



Tổng cục TDTT cũng yêu cầu Liên đoàn quần vợt Việt Nam, Vụ thể thao thành tích cao, bộ môn quần vợt rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác quản lý, điều hành.



Về đơn kiến nghị thay thế HLV tuyển bóng chuyền nữ Phạm Văn Long, ông Trần Đức Phấn nói: “Anh Phạm Văn Long xuất thân từ VĐV Thể Công, từng lên tuyển nhiều năm sau đó tham gia công tác huấn luyện và được đánh giá có chuyên môn tốt thể hiện qua việc dẫn dắt CLB Thông tin Lienvietpost Bank lẫn tuyển nữ quốc gia thi đấu khá thành công. Tuy nhiên công tác chỉ đạo của HLV này đôi khi chưa chuẩn mực ở cử chỉ, hành động, lời nói, nét mặt…Chúng tôi đã nhiều lần góp ý với HLV này để điều chỉnh”.



Ông Trần Đức Phấn cho biết hiện đội tuyển nữ quốc gia đã giải tán, các VĐV được trả về CLB thi đấu vòng 1 giải vô địch quốc gia nên hiện tại ông Phạm Văn Long cũng không phải là HLV tuyển quốc gia. “Ưu tiên số 1 của Liên đoàn là tìm kiếm chuyên gia Trung Quốc cho tuyển nữ. Chúng tôi đang xúc tiến việc này. Việc tìm chuyên gia Trung Quốc nhằm chuẩn bị cho mục tiêu xa của bóng chuyền Việt Nam chứ không phải cho SEA Games 28 tới”, ông Trần Đức Phấn nói.



Cũng theo thông tin từ Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, trong trường hợp chưa có chuyên gia Trung Quốc, đội tuyển sẽ tham dự SEA Games với HLV nội và việc chọn ai làm HLV trưởng sẽ do ban chuyên môn Liên đoàn xét chọn kỹ lưỡng.

Lan Phương - Hoàng Quỳnh