Trải nghiệm khó quên với US Open 2016

Có dịp đến xem trực tiếp US Open trong 3 ngày cuối tuần vừa qua cùng với 2 độc giả Nguyễn Đình Thạch và Trần Trung Nam đã trúng giải cuộc thi 'Cùng Bia Sài Gòn dự đoán Wimbledon đi US Open' do báo Thanh Niên và công ty TLT phối hợp tổ chức, thực sự là một trải nghiệm khó quên.

Quang Tuyến

(từ New York, Mỹ)