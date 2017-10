Tranh cãi vị trí hạt giống của Serena Williams

Làn sóng chỉ trích bắt nguồn từ việc tay vợt chủ nhà Serena Williams được xếp hạt giống thứ 28 trong số 32 tay vợt hạt giống ở nội dung đơn nữ. Căn cứ theo điều lệ của giải thì vị trí hạt giống của Serena (người đang xếp vị trí 29 trên bảng xếp hạng WTA mới nhất) chẳng có gì phải bàn cãi. Bởi khác với 3 giải Grand Slam còn lại trong năm, giải Mỹ mở rộng lâu nay chỉ dựa vào vị trí của các tay vợt trên bảng xếp hạng ATP và WTA thế giới mới nhất để xếp hạt giống cho các tay vợt. Tuy nhiên, bảng xếp hạng này lại dựa nhiều vào thành tích các giải đấu nhỏ mà không ít tay vợt nổi tiếng hoặc do chấn thương hay muốn đảm bảo sức khỏe và phong độ tốt nhất cho giải Mỹ mở rộng nên không chú trọng ganh đua.



Serena Williams sẽ gặp khó ở những vòng đầu tiên do bị xếp hạt giống thấp - Ảnh: Reuters

Serena vừa trở lại thi đấu ở giải AEGON International vào tháng 6 với vị trí 175 trên bảng xếp hạng WTA sau 1 năm nghỉ điều trị chấn thương và bị loại ngay ở vòng 2. Dẫu vậy, tay vợt Mỹ vẫn được xếp hạt giống số 7 ở Wimbledon 2011 nhờ vào thành tích mà Serena đã đạt được (Serena đang có 13 danh hiệu Grand Slam, trong đó có chức vô địch Wimbledon 2010). Oái oăm thay, sau giải Grand Slam của Anh, Serena dù chơi hết sức ấn tượng với danh hiệu vô địch giải Bank of the West Classic và Rogers Cup (giải thuộc hệ thống Masters 1.000) để vươn lên vị trí 29 thế giới, nhưng do chấn thương tay trước giải Mỹ mở rộng, cô đã không tham gia tiếp các giải khác. Thế là BTC lại xếp Serena là hạt giống số 28. Ngay huyền thoại quần vợt nữ Chris Evert của Mỹ (người từng đoạt 18 danh hiệu Grand Slam) cũng bực tức nói: “Serena từng 3 lần lên ngôi ở giải này vào các năm 1999, 2002 và 2008, nên sẽ là sai lầm nếu không nâng vị thứ hạt giống cho cô ấy. Họ đã làm tổn thương Serena và có thể cho các tay vợt khác sau những nỗ lực và thành tích mà họ đã đạt được. Hơn nữa, Serena lại là tay vợt của nước chủ nhà”.

Ý kiến của Chris Evert nhận được nhiều sự ủng hộ của người hâm mộ quần vợt, vì trong danh sách hạt giống của giải xuất hiện một số nghịch lý, trong đó Caroline Wozniacki (tay vợt đang ngự ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng WTA) là một ví dụ. Bởi xét về thành tích, tay vợt Đan Mạch phải “xách dép” chạy theo Serena do chưa từng đăng quang ở đấu trường Grand Slam và liên tục gây thất vọng tràn trề khi đều bị loại sớm ở vòng 2 các giải Swedish Open, Rogers Cup và Cincinati Open. Thế nhưng, Wozniacki vẫn được xếp hạt giống số 1 và chắc chắn sẽ tránh được các tay vợt thuộc top 10 thế giới cho đến vòng 4, trong khi Serena có thể sẽ sớm giáp mặt với 1 trong 8 tay vợt hạt giống hàng đầu ở vòng 3, thậm chí sẽ gặp đối thủ mạnh ngay tại vòng 1 Mỹ mở rộng năm nay.

