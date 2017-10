Tuyển cầu lông gặp sự cố

Hôm qua, 2 tay vợt thuộc đơn vị Hà Nội là Đỗ Tuấn Đức (nam) và Lê Thu Huyền (nữ) vẫn chưa có mặt cùng đội tuyển VN dự Sudirman Cup tại Kuala Lumpur, Malaysia. Trước đó cả hai cho biết do bận thi đấu quốc tế tại Slovenia và Hy Lạp nên xin phép hội quân cùng đội tuyển vào ngày 19.5, tức ngày khai mạc giải. Tuy nhiên đến ngày 21.5, khi tuyển Việt Nam đã thi đấu 2 trận (thắng Kazakhstan, Lithuania), 2 tay vợt này vẫn chưa xuất hiện.

Được biết, do vài trục trặc riêng nên tối 22.5 Tuấn Đức và Thu Huyền mới kịp di chuyển đến Malaysia. Trước đó, BHL tuyển cầu lông VN đã đăng ký cho cả hai thi đấu nội dung đôi nam nữ trong trận đấu gặp tuyển Úc diễn ra tối 21.5. Đến giờ đấu, đội VN phải xin tổng trọng tài thay đổi nhân sự, đưa Bảo Đức/Nguyễn Thị Sen thay cho Tuấn Đức/Thu Huyền. Do đối thủ không kiện nên may mắn chúng ta được thay đổi bởi theo luật đồng đội, các đội phải đăng ký danh sách một ngày trước trận đấu diễn ra.

Sự cố này ở môn cầu lông, trước đó là ở điền kinh, bóng bàn, trong việc chuẩn bị, tổ chức đội tuyển làm nhiệm vụ thi đấu quốc tế, là hồi chuông báo động về sự yếu kém ở công tác quản lý các đội tuyển và cần phải chấn chỉnh kịp thời.

Quỳnh Anh

