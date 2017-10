Tuyển quần vợt chọn Đà Lạt làm sân nhà Davis Cup

Hôm qua, một quan chức Liên đoàn Quần vợt Việt Nam tiết lộ tuyển quần vợt Việt Nam sẽ chọn Đà Lạt làm sân nhà trong trận đón tiếp đội khách Pakistan ở vòng 1 Davis Cup (nhóm 2) diễn ra từ 14 - 16.2.2014.



Đội tuyển nam quần vợt VN tập trung cho mục tiêu trụ hạng Davis Cup nhóm 2 - Ảnh: Quốc Bảo

Được biết tại Hội nghị thường niên BCH Liên đoàn Quần vợt VN (liên đoàn) mới đây, ý tưởng chọn sân nhà Đà Lạt được đưa ra nhưng không có ý kiến phản đối nào, đồng nghĩa với việc sự lựa chọn này được thông qua.

Theo phân tích của các thành viên Ban chuyên môn liên đoàn, việc chọn sân nhà Đà Lạt sẽ giúp các tay vợt VN có được yếu tố “thiên thời địa lợi”. “Đà Lạt có độ cao 1.500 m so với mực nước biển kéo theo những thay đổi nhỏ về chuyên môn, đơn cử như tốc độ bay của bóng cũng khác so với vùng đồng bằng. Do đó, nếu chọn sân nhà Đà Lạt, tuyển quần vợt VN có một số lợi thế nhất định”, một thành viên Ban chuyên môn phân tích.

Tổng thư ký Liên đoàn Nguyễn Quốc Kỳ cho biết việc chọn Đà Lạt làm sân nhà tại Davis Cup nhóm 2 nằm trong sự tính toán của chuyên gia Michael Baroch cùng ban huấn luyện. Hơn nữa, tổ chức Davis Cup tại Đà Lạt còn mang ý nghĩa quảng bá du lịch, thể thao cho thành phố xinh đẹp này.

Thế nhưng điều giới chuyên môn không khỏi lo lắng chính là việc tất cả các tuyển thủ VN đều chưa từng làm quen với điều kiện thi đấu ở Đà Lạt. “Tôi chưa từng thi đấu ở Đà Lạt nên chưa biết như thế nào”, đội trưởng Đỗ Minh Quân cho biết. Do đó, từ ngày 1.12, tuyển quần vợt sẽ di chuyển lên Đà Lạt tập huấn cho đến ngày tiếp đón Pakistan. Đó cũng là thời điểm liên đoàn thuê thêm chuyên gia thể lực đến từ Hà Lan cùng hỗ trợ ông Baroch nhằm giúp các tuyển thủ quần vợt có sự chuẩn bị tốt nhất.

Trưởng ban Chuyên môn liên đoàn Nguyễn Kim Cương cho biết Davis Cup nhóm 2 khu vực châu Á - Thái Bình Dương có 8 đội tham dự gồm Philippines, Sri Lanka, Pakistan, Hồng Kông, Thái Lan, Kuwait, Indonesia và Việt Nam. Các đội bốc thăm chia cặp đấu, nhánh đấu, chọn 1 đội duy nhất thăng hạng nhóm 1, và 2 đội xuống hạng nhóm 3. Tuyển Việt Nam may mắn khi gặp Pakistan, một đối thủ ngang cơ ở vòng đầu và chỉ cần thắng đối thủ này tuyển VN sẽ trụ hạng. Lẽ ra tuyển VN phải đấu với Pakistan từ 31.1 đến 2.2 nhưng do gần Tết Nguyên đán nên liên đoàn xin lùi ngày thi đấu đến giữa tháng 2.

Hiện tuyển nam quần vợt với các gương mặt chủ lực như Đỗ Minh Quân, Nguyễn Hoàng Thiên, Lê Quốc Khánh, Phạm Minh Tuấn đang tập huấn tại TP.HCM dưới sự hướng dẫn của chuyên gia Úc Baroch. Đội sẽ tranh tài tại giải vô địch Đông Nam Á tại Bangkok (Thái Lan) từ 22 - 27.11 sau đó tập trung toàn lực cho mục tiêu trụ hạng Davis Cup nhóm 2. Trước thềm Davis Cup, tuyển quần vợt sẽ đón nhận sự trở lại của đương kim vô địch quốc gia Lý Hoàng Nam, tay vợt đã từ chối lên tuyển tham dự Davis Cup nhóm 3.

Hoàng Quỳnh

