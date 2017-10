US Open 2013 tăng tiền thưởng

Hiệp hội Quần vợt Mỹ (USTA) hôm qua đã công bố mức thưởng ở giải Mỹ mở rộng (US Open) 2013, khởi tranh từ ngày 26.8 là 34,3 triệu USD so với tổng thưởng 25,5 triệu USD năm ngoái.

Cụ thể, tay vợt vô địch đơn nam và nữ sẽ nhận mức thưởng 2,6 triệu USD, so với mức 1,9 triệu USD mùa trước. Tay vợt á quân sẽ nhận 1,3 triệu USD, trong khi các tay vợt thua ở bán kết, tứ kết sẽ lần lượt được thưởng 650.000 USD và 325.000 USD. Các tay vợt góp mặt ở vòng 1 cũng sẽ “bỏ túi” số tiền 32.000 USD, so với 25.000 USD ở mùa giải năm ngoái. Vào vòng trong lần lượt được 53.000 USD, 93.000 USD và 165.000 USD. Ban Tổ chức US Open cho biết họ sẽ phấn đấu để đạt đến 50 triệu USD tổng tiền thưởng vào giải năm 2017.

M.Tân - N.Khoa

