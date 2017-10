USTA kiện nhà sản xuất phim về chị em nhà Williams

(TNO) Hiệp hội quần vợt Mỹ (USTA) mới đây đã đệ đơn kiện các nhà sản xuất Maiken Baird và Michelle Major của cuốn phim tài liệu về chị em nhà Williams, theo Sports Illustrated.

>> Serena Williams đăng quang Pháp mở rộng 2013

>> Tình yêu giúp Serena Williams thăng hoa

>> Đồ ngọt là bí mật của Serena Williams



Poster của cuốn phim "Venus and Serena" - Ảnh: Sports Illustrated

Bộ phim điểm lại khoảng thời gian đầy biến động của Venus và Serena trong mùa giải 2011, bắt đầu bằng việc 2 chị em chật vật chống lại chấn thương và bệnh tật. Phim kết thúc bằng cảnh Serena đả kích dữ dội trọng tài chính trong trận thua Sam Stosur ở chung kết giải quần vợt Mỹ mở rộng.

Trong đơn kiện nộp cho tòa án liên bang, USTA nêu lý do các nhà sản xuất nói trên đã xâm phạm bản quyền, nghi ngờ dùng các đoạn video từ giải Mỹ mở rộng mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Hiệp hội này. Trong khi đó, theo tờ New York Times, USTA cũng nghi Baird và Major đã dùng các video gấp 4 lần so với số lượng mà USTA chấp nhận nếu có thỏa thuận.

Có lẽ tuyên bố thú vị nhất trong đơn kiện là việc USTA nói đoạn video dùng trong cuốn phim tài liệu nói trên không mang lại lợi ích cao nhất cho môn quần vợt. Đoạn băng, đầy rẫy trên mạng YouTube cho thấy cảnh Serena đang khiếu nại do gặp trở ngại trong khi đấu và sau đó cô bị phạt điểm vì đã hét lớn cụm từ “Come On!”, trước khi kết thúc điểm số trước Stosur.

Sau đó, Serena tiếp tục tiến đến và hét vào mặt trọng tài chính. “Có phải đây là người phá tôi ở lần trước không?”, Serena gào lên. Cô ám chỉ lần khiếu nại trọng tài biên vào năm 2010 sau khi bị phán lỗi chân chạm vạch trong trận tứ kết Mỹ mở rộng với Kim Clijster. Sau đó, Serena tiếp tục lầm bầm câu nói nay đã trở thành nổi tiếng rằng “thâm tâm mày thật xấu xa”.

Baird và Major đã phủ nhận các cáo buộc. Họ nói trên tờ New York Times rằng: “USTA chỉ đơn thuần tự tạo nên thỏa thuận không bao giờ có. Chúng tôi ghi hình ở giải Mỹ mở rộng với sự cho phép của USTA và dĩ nhiên là chúng tôi không bao giờ trả tiền cho họ vì đó là sản phẩm của chúng tôi”.

Quốc Huy