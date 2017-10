Vật thể bay làm náo loạn giải Mỹ mở rộng

(TNO) Các quả bóng không phải là vật thể bay duy nhất tại giải quần vợt Mỹ mở rộng năm nay vì ngoài chúng ra, còn có drone (thiết bị bay không người lái, điều khiển từ xa).

Vật thể bay rơi xuống khu vực khán đài trống - Ảnh AFP Vật thể bay rơi xuống khu vực khán đài trống - Ảnh AFP

Số là một drone đã lao qua “vùng trời” bên trên sân vận động Louis Armstrong, bên dưới là trận đấu giữa Flavia Pennetta và Monica Niculescu. Đột nhiên, nó lao xuống khu vực khán đài không người rồi vỡ tan tành. Rất may là không ai bị thương.

Cuộc đối đầu giữa Pennetta-Niculescu đã bị hoãn trong chốc lát. Dù vậy, sự cố nói trên không làm Pennetta chùn tay. Cô vẫn thắng đối thủ với tỷ số 2-0 (6/1, 6/4).

Pennetta nói cô nghe tiếng drone bay ngang qua và không biết đó là vật gì. Phản ứng đầu tiên của cô là ý nghĩ vật thể này có thể là bom.

Sân Louis Armstrong có khoảng 10.000 chỗ ngồi. Ban đầu, Ban tổ chức sắp xếp Pennetta đấu với Niculescu ở sân số 17 nhỏ hơn. Tuy nhiên, 4 trận đấu trên sân Louis Armstrong kết thúc sớm nên cả hai được bố trí thi đấu ở nơi này và đã một phen hoảng vía.

Bộ phận an ninh đã phải vào cuộc - Ảnh: AFP Bộ phận an ninh đã phải vào cuộc - Ảnh: AFP

Bộ phận an ninh đã nhanh chóng xác định thủ phạm. Người gây ra sự cố nói trên là thầy giáo Daniel Verley, 26 tuổi, dân New York. Anh đã bị bắt vì tội xem thường sự an toàn nơi công cộng, điều khiển drone ở ngoài khu vực được cho phép. Cảnh sát đã phóng thích Verley nhưng anh phải trình diện ở tòa.

Drone là một trong nhiều thứ bị cấm mang vào khu vực sân thi đấu ở Mỹ mở rộng, bên cạnh thức ăn, ba-lô, vợt và gậy “tự sướng”. Gần phức hợp quần vợt Billie Jean King (nơi diễn ra giải) là LaGuardia, một trong những phi trường đông đúc nhất nước Mỹ. Do đó, việc điều khiển thiết bị bay trái phép ở khu vực này sẽ gây rắc rối lớn.

Quốc Huy