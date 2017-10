Venus Williams gây sốc

Bên lề Andy Murray “nhờ” Micheal Jackson để giảm stress Trước trận đấu vòng 2, để giảm căng thẳng, hạt giống số 4 đã đội tóc giả và cải trang thành Micheal Jackson để hát karaoke ca khúc I Want You Back trên đài truyền hình Pháp. Murray nói với báo chí Anh: “Tôi hát thì rất OK nhưng nhảy điệu moonwalk của Micheal thì gớm lắm”.



Mưa “hành” Roland Garros Những cơn mưa phùn dai dẳng trong buổi sáng của ngày thi đấu thứ Năm, 27.5, khiến các trận đấu bị hoãn lại đến 3 lần so với kế hoạch. Lần đầu tiên, BTC quyết định lui 2 tiếng (13 giờ Paris – 16 giờ VN, thay vì 11 giờ như dự kiến). Đến sát 13 giờ, mưa vẫn chưa dứt, thế là các trận đấu bị hoãn thêm 2 tiếng nữa. Và mãi đến 15 giờ 30, các trận đấu mới được bắt đầu. H. Khoa