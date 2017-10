VN cử đội hình trẻ dự Davis Cup 2012

Tuyển quần vợt VN tham dự Davis Cup 2012 (từ 25.4 đến 28.4 tại Iran) với đội hình trẻ hóa hoàn toàn.

Theo danh sách vừa công bố, 4 tay vợt VN dự Davis Cup 2012 gồm: Nguyễn Hoàng Thiên, Lý Hoàng Nam, Hồ Huỳnh Đan Mạch, Trần Hoàng Anh Khoa, đều chưa đầy 20 tuổi và do cựu số 1 VN Trần Đức Quỳnh dẫn dắt. Trước thắc mắc về việc vì sao tay vợt số 1 VN Đỗ Minh Quân không tham dự, Trưởng bộ môn quần vợt VN Đoàn Quốc Cường giải thích do TP.HCM có văn bản cho biết Minh Quân đang bận học đại học nên xin cho Minh Quân không tập trung đội tuyển lần này. Do đó, quần vợt VN quyết định tham gia giải với đội hình trẻ nhằm giúp họ cọ xát, tích lũy kinh nghiệm và mục tiêu là trụ trong nhóm 3.

Davis Cup 2012 - nhóm 3 khu vực châu Á - Thái Bình Dương với sự góp mặt của 8 quốc gia: Bangladesh, Iran, Kuwait, Kyrgyzstan, Malaysia, Oman, Syria và Việt Nam. Với việc cử đội hình trẻ như vậy, giới chuyên môn lo ngại tuyển quần vợt VN khó trụ trong nhóm 3 chứ chưa tính chuyện chen chân vào nhóm 2.

Hoàng Quỳnh