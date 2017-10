Vô địch Rome Masters, Sharapova nhăm nhe vị trí số 1 thế giới

(TNO) “Búp bê Nga” Maria Sharapova đã bảo vệ thành công chức vô địch Rome Masters sau khi đánh bại Li Na (Trung Quốc) với tỷ số 2-1 trong trận chung kết đầy hấp dẫn và kịch tính nhưng liên tục gián đoạn vì những cơn mưa nặng hạt vào sáng 21.5 (giờ VN).

Sharapova đang đe dọa vị trí số một thế giới của Victoria Azarenka - Ảnh: AFP

Có lẽ những cơn mưa bất chợt tại nước Ý đã đem lại may mắn cho tay vợt số 2 thế giới Sharapova trong những thời điểm khó khăn trước Li Na sung sức do không mất sức ở bán kết (Serena Williams rút lui do chấn thương).

Tay vợt Trung Quốc mở đầu bằng một thế trận lấn lướt khi thắng 6/4 ở ván đầu, rồi dẫn một mạch 4/0 ở ván 2. Thế nhưng khi bầu trời bắt đầu báo hiệu những cơn mưa sắp đổ ập xuống sân, tay vợt Nga đã hồi sinh mạnh mẽ để thắng 6 game liên tiếp, trước khi thắng lại 6/4 ở ván 2.

Mặc cho trận đấu liên tục bị gián đoạn vì mưa, hai tay vợt vẫn giằng co nhau ở ván quyết định. Đến khi điểm số 6/6 sau 2 giờ 45 phút thi đấu, một cơn mưa nữa lại đến, buộc trận đấu phải tạm hoãn.

Sự gián đoạn này dường như giúp Sharapova hồi lại thể lực để bước vào loạt tie-break đầy mạnh mẽ để đánh bại đương kim vô địch Pháp mở rộng với điểm số 7/6 (5).

“Trận đấu như một trò đùa khi chúng tôi phải chơi trong những thời điểm mưa lớn. Thực tế thời tiết đã khiến tôi chơi rất khó khăn, nhưng tôi không đổi lỗi cho điều đó, bởi cô ấy (Sharapova) là một đối thủ lớn”, Li Na nói với Reuters sau trận đấu.

Chiến thắng trên đem về cho tay vợt Nga danh hiệu thứ 2 ở mùa giải năm nay sau Stuttgart Open (Đức). Không chỉ vậy, với 8.390 điểm, Sharapova áp sát vị trí số 1 thế giới của Victoria Azarenka (9.020 điểm) trên bảng xếp hạng WTA vừa mới công bố hôm nay, 21.5. Quan trọng hơn, ngôi hậu ở Rome Masters chắc chắn sẽ tạo đà hưng phấn cho Sharapova hướng đến chức vô địch ở Pháp mở rộng 2012 (khởi tranh từ ngày 28.5).

Sau trận đấu, “Búp bê Nga” hạnh phúc nói với Reuters: “Đó là một trận đấu quá khó khăn, đặc biệt là thời tiết. Điều làm tôi sung sướng nhất là việc giành chiến thắng trong trận đấu mà tưởng như đã thua”.

Tây Nguyên