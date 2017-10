Wimbledon tiếp tục tạo cú hích tăng tiền thưởng

(TNO) Giải quần vợt Wimbledon tiếp tục tạo sự hưng phấn cho các tay vợt tham dự khi quyết định tăng thưởng cho năm thứ 4 liên tiếp để trở thành giải đấu chi trả thưởng cao nhất trong làng banh nỉ thế giới.

Trong một thông báo hôm 28.4, Ban tổ chức Wimbledon cho biết tổng tiền thưởng giải năm nay sẽ được tăng thêm 7% lên 26,75 triệu bảng (khoảng 40,88 triệu USD). Mặc dù mức tăng thưởng không bằng năm2014 (tăng 10,8%) và năm 2013 (tăng 40%) nhưng đấu trường Grand Slam tại London (Anh) vẫn giữ ngôi đầu về giải thưởng chi trả cho các tay vợt.



Đây được xem là một bước tăng vọt không nhỏ trong việc chi trả tiền thưởng của Wimbledon nếu nhìn lại con số tổng tiền thưởng 14,6 triệu bảng cách đây 4 năm. Theo công bố trong cuộc họp báo về mức tăng cụ thể, Trưởng ban tổ chức giải là Philip Brook cho biếtcác khoản tăng vẫn sẽ được chia tăng đều cho các tay vợt tham dự để tạo sự cân bằng, trong đó đặc biệt hướng đến tạo động lực thi đấu cho các tay vợt bị loại sớm tiếp tục tham gia ở giải các năm tiếp theo.

Djokovic và Kvitova là các nhà đương kim vô địch Wimbledon - Ảnh: AFP Djokovic và Kvitova là các nhà đương kim vô địch Wimbledon - Ảnh: AFP

Hai nhà vô địch đơn nam và đơn nữ sẽ nhận số tiền thưởng 1,88 triệu bảng (Novak Djokovic và Petra Kvitova nhận số tiền thưởng 1,76 triệu bảng ở giải năm ngoái). Các tay vợt thua vòng đầu tiên sẽ được an ủi xáchvali ra về với tiền thưởng kha khá là 29.000 bảng, tăng 150% so với con số 11.250 bảng cách đây 5 năm.“Nếu không có những tay vợt xuất sắc nhất thế giới tham gia chúng ta sẽ không có giải đấu tốt nhất thế giới”, ông Brook nhấn mạnh về việc tăng thưởng cho giải năm nay. Wimbledon năm nay sẽ diễn ra muộn hơn 1 tuần so với các giải năm trước là từ ngày 29.6 đến ngày 12.7.Trong một tuyên bố hôm 28.4, đương kim vô địch đơn nữ Kvitova đã xác nhận sẽ tham dự giải Eastbourne trước thềm Wimbledon để chuẩn bị hành trình bảo vệ ngôi vương ở đấu trường Grand Slam mặt sân cỏ tại xứ sở sương mù.