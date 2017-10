Wozniacki đăng quang giải New Haven Open

(TNO) Tay vợt số 1 thế giới Caroline Wozniacki vừa có được danh hiệu thứ 4 trong năm sau khi đánh bại đối thủ Petra Cetkovska với tỷ số 2-0 ở trận chung kết giải New Haven Open (Mỹ) diễn ra sáng nay, 28.8.

Trước đối thủ đang xếp hạng 40 trên bảng xếp hạng ATP, Wozniacki không gặp nhiều khó khăn để lần lượt vượt qua tay vợt Cộng hòa Czech sau 2 ván với điểm số 6/4, 6/1. Với trận thắng này, tay vợt 21 tuổi Đan Mạch tiếp tục nối dài kỷ lục tỷ lệ thắng thua ở giải này lên 17-0 và không có đối thủ trong 4 năm qua. Danh hiệu này chắc chắn sẽ đem lại tâm lý khá tốt để Wozniacki bắt đầu chinh phục Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp ở giải Mỹ mở rộng 2011.

Với sự chênh lệch về đẳng cấp, chiến thắng của tay vợt số 1 thế giới không có gì đáng bàn, mà đáng chú ý nhất là cuộc chạy trốn cơn bão Irene của ban tổ chức giải, khán giả và các tay vợt. Trước đó, trận chung kết New Haven Open tưởng chừng như không thể tiến hành do sợ bị ảnh hưởng của cơn bão và không kịp kết thúc trước thềm giải Mỹ mở rộng 2011. Tình thế này buộc ban tổ chức giải phải dời trận đấu đến một địa điểm khác nằm ngoài Trung tâm quần vợt Yale, Connecticut. Thế nhưng, trận đấu vẫn liên tục bị gián đoạn vì mưa to gió lớn, trong đó ván 1 phải kéo dài trong 1 giờ 40 phút.

“Chúng tôi biết cơn bão có thể ập đến vào ngày mai nên chúng tôi đã cố gắng thi đấu để kết thúc giải. Tôi thất vọng khi không thể có được chiến thắng, nhưng giờ tôi chỉ nghĩ đến việc sớm trở về khách sạn để được an toàn”, tay vợt Cetkovska phát biểu (AFP dẫn lời) trong cuộc họp báo chớp nhoáng sau trận chung kết.

Trong khi đó, ở giải Winston-Salem Open, tay vợt chủ nhà Mỹ John Isner đã giành chức vô địch khi vượt qua Julien Benneteau của Pháp với tỷ số 2-1 (4/6, 6/3, 6/4). Ở trận này, Isner vẫn “sống” nhờ hàng loạt cú aces (giao bóng ăn điểm trực tiếp) với 18 lần thành công để có được danh hiệu thứ 3 trong sự nghiệp và là chức vô địch thứ 2 trong 6 tuần vừa qua.



John Isner đem lại hy vọng lớn cho quần vợt Mỹ - Ảnh: AFP

“Tôi thực sự gặp khó khăn vì gió trong ván 1, nhưng đã kịp trấn tĩnh lại ở hai ván còn lại”, Isner thổ lộ với Reuters sau trận đấu. Tại giải Texas Tennis Open, tài năng trẻ của Đức Sabine Lisicki tiếp tục gây ấn tượng trong năm nay khi thắng đậm Aravane Rezai với tỷ số 2-0 (6/2, 6/1) để lên ngôi.

Tây Nguyên