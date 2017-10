Wozniacki so tài với Tổng thống Obama

(TNO) TheoSport Mail, tay vợt hạng 5 thế giới Caroline Wozniacki vừa được chạm trán với một đối thủ lạ nhất từ trước đến nay.

Wozniacki và Tổng thống Obama đã có những giây phút rất vui vẻ - Ảnh: Reuters

Trước tay vợt này, Wozniacki không dám chơi hết sức vì sợ làm mất mặt người kia. Theo đó, ngôi sao người Đan Mạch trình diễn thứ quần vợt thoải mái theo đúng chất hữu nghị. Dù ghi điểm hay bị mất điểm, Wozniacki cũng cười rất tươi sau mỗi tình huống. Đó là bởi đấu thủ ở phần sân bên kia là người đàn ông quyền lực nhất nước Mỹ, ông Barack Obama.



Được biết, Wozniacki là một trong số nhiều khách mời có vinh được xuất hiện ở Nhà trắng dịp lễ Phục Sinh với sự kiện 'Easter Egg Roll' được tổ chức hàng năm. Biết tổng thống Obama rất mê quần vợt, còn Wozniacki là tên tuổi nổi tiếng trong làng banh nỉ nên cả hai đã cùng vác vợt ra sân để thi thố tài năng.



Sport Mail cho biết màn so vợt giữa tổng thống Obama và Wozniacki nằm trong chiến dịch quảng bá nâng cao sức khỏe của người dân Mỹ với sự tham gia của những nhân vật nổi tiếng. Sự kiện này cũng được phát sóng trên chương trình "Live! with Kelly and Michael" để khán giả dễ dàng theo dõi.



Cũng trong sự kiện, nhiều trẻ em và các bậc phụ huynh cũng được mời tới Nhà trắng để tham gia các hoạt động ngoài trời và gặp gỡ những ngôi sao trên nhiều lĩnh vực. Ngoài Wozniacki, sự kiện Easter Egg Roll còn có nam diễn viên Anthony Anderson và vận động viên đua xe Jeff Gordon.

Đức Trường