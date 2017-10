Wozniacki vuột mất hạng 1 và 1 triệu USD

Trong trường hợp đăng quang tại giải, lần đầu tiên Wozniacki sẽ lên ngôi số 1 thế giới, đồng thời sở hữu tấm séc riêng trị giá 1 triệu USD tiền thưởng trong hệ thống Olympus U.S. Open mùa hè (chưa kể giải thưởng 1,7 triệu USD cho ngôi vô địch Mỹ mở rộng). Đây là mùa giải thứ 7 áp dụng tiền thưởng theo hệ thống Olympus US Open, bao gồm 12 giải đấu trên sân đất cứng ở khu vực Bắc Mỹ (6 nam, 6 nữ), và giải đấu “dừng chân” cuối cùng chính là Mỹ mở rộng. Trước khi đến với giải Mỹ mở rộng, Wozniacki đang tạm dẫn đầu với 2 danh hiệu vô địch ở New Haven và Montreal. Các tay vợt khác đang sở hữu 3 danh hiệu còn lại là Victoria Azarenka ở Stanford, Kuznetsova tại San Diego và Clijsters vô địch Cincinnati.

Sau khi dừng bước ở chuỗi 13 trận toàn thắng trong mùa, tay vợt 20 tuổi người Đan Mạch cho biết: “Tôi không hề bị áp lực về kỷ lục tiền thưởng. Tôi cố gắng từng trận một. Nhưng các bạn cũng thấy, hôm nay đối thủ chơi tốt hơn tôi trong khi tôi phạm quá nhiều sai lầm”. Thật vậy, trong 5 trận đấu trước vòng bán kết, Wozniacki chỉ thua có 10 game, không thúc thủ séc đấu nào. Vậy mà trước đối thủ xếp sau mình đến 6 bậc trong bảng xếp hạng WTA, Wozniacki thua dễ dàng Vera Zvonareva, đánh mất chính mình khi “tự sát” đến 31 lỗi (trong tổng số 69 điểm thắng của đối phương). Vào trận chung kết Grand Slam thứ hai liên tiếp trong năm (sau Wimbledon), lần đầu tiên, tay vợt 26 tuổi người Nga lên hạng cao nhất của mình (từ hạng 8 lên hạng 4).

Tuy không đạt được thành tích như giải năm 2009 (á quân) và chưa thể có danh hiệu Grand Slam đầu tay nhưng ai cũng thấy sự tiến bộ rõ nét của tay vợt Đan Mạch trong năm 2010 với: 4 danh hiệu cá nhân (10 danh hiệu từ khi vào con đường chuyên nghiệp từ năm 2005), 44 trận thắng/58 trận, cải thiện tốt các thành tích ở Grand Slam (vào vòng 4 giải Úc, vòng 4 Wimbledon, tứ kết Roland Garros). Trong năm, tay vợt Đan Mạch cao 1,77m này còn rinh về 1,5 triệu USD tiền thưởng, con số đáng kể so với tổng thu nhập 4 năm về trước chỉ là 3,2 triệu USD.

Hoàng Khoa