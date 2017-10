Xác định người thắng giải cuộc thi cùng Bia Sài Gòn dự đoán kết quả US Open đi xem ATP World Tour Finals

Xem lễ bốc thăm và trao giải

Nhằm giúp bạn đọc yêu thích quần vợt có một sân chơi lành mạnh nhân 2 sự kiện lớn của hệ thống giải Grand Slam là giải quần vợt Wimbledon và giải quần vợt Mỹ mở rộng (US Open), Báo Thanh Niên đã phối hợp với Công ty tiếp thị thể thao TLT tổ chức lần lượt 2 cuộc thi thông qua hình thức cắt phiếu trên Nhật báo Thanh Niên và tạp chí Thanh Niên Tuần San.



Hai cuộc thi bao gồm: "Cùng Bia Sài Gòn dự đoán kết quả Wimbledon đi xem US Open" và "Cùng Bia Sài Gòn dự đoán kết quả US Open đi xem ATP World Tour Finals".

Sau thành công của Cuộc thi "Cùng Bia Sài Gòn dự đoán kết quả Wimbledon đi xem US Open" hồi tháng 7, từ ngày 25.8 đến 11.9, Báo Thanh Niên tiếp tục tổ chức Cuộc thi Cùng Bia Sài Gòn dự đoán kết quả US Open đi xem ATP World Tour Finals" với 2 câu hỏi là: Dự đoán 2 tay vợt vô địch nam, nữ; Dự đoán số phiếu trả lời đúng với đáp án cuối cùng.



Hầu hết các phiếu dự thi đều trả lời đúng tên 2 tay vợt vô địch đơn nam, nữ là Stanislas Wawrinka và Angelique Kerber. Tuy nhiên, chỉ có 1.311 phiếu có câu trả lời đúng nhất cả 2 câu hỏi. Từ số phiếu này, ban tổ chức đã chọn ra 50 phiếu có dự đoán gần sát nhất với kết quả nhất.



Cuộc bốc thăm đầu tiên vào ngày 21.9, dưới sự chứng kiến của đại diện Liên đoàn quần vợt TP.HCM, nhà tài trợ Tổng công ty Bia rượu và Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) và công ty tiếp thị TLT cùng đại diện cơ quan truyền thông đã xác định được 22 bạn đọc lọt vào vòng bốc thăm xác định 22 giải thưởng chung cuộc.



Kết quả cuộc thi "Cùng Bia Sài Gòn dự đoán kết quả US Open đi xem ATP World Tour Finals": 2 Giải đặc biệt: Trần Nguyên Hùng, Phan Thị Ngọc Anh



5 Giải Nhì: Chiêu Gia Sáng, Ngô Mạnh Dũng Minh, Trần Thị Ngọc Hoa, Lê Nguyễn Vũ, Vũ Thị Huệ



5 Giải Ba: Nguyễn Ngọc Hân, Bùi Thị Lượt, Mai Thị Lệ Hà, Ngô Quang Khải, Ngô Thanh Tùng



Khánh Uyên