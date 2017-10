Xung quanh chuyện tuyển chọn tuyển quần vợt VN: Mâu thuẫn nội bộ?

Tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Minh Tâm cho biết: “Việc Trưởng bộ môn Đoàn Quốc Cường nói tôi can dự vào việc loại Lê Quốc Khánh là không đúng. Đó là do bộ phận chuyên môn của liên đoàn và bộ môn tuyển chọn sau đó trình lên Tổng cục TDTT phê duyệt, tôi không hề can thiệp vào”.

Bất ngờ xảy ra tại buổi họp khi tay vợt Lê Quốc Khánh cho biết HLV tuyển QG Trương Quốc Bảo đã nhắn tin cho anh với nội dung như sau: “Khánh à, chỗ anh em bao nhiêu năm tao nhắn tin này để mày hiểu và đừng nghĩ sai về tao nữa… Tao vẫn làm huấn luyện viên vì tao muốn “chơi” với đám thằng Thi (tên ngoài đời của HLV Nguyễn Đình Bảo Trị) và Quân (Đỗ Minh Quân) tới cùng vì nó quậy tao hôm Davis Cup. Tao không bỏ qua cho nó đâu…”. Quốc Khánh cho biết việc anh bị loại một phần vì HLV Quốc Bảo can thiệp ở khâu tuyển chọn với tư cách thành viên của ban chuyên môn.

Ngay khi nghe Quốc Khánh trình bày sự việc trên, ông Nguyễn Minh Tâm cho biết đây là “chuyện lớn” và sẽ báo cáo lên Ban Giám đốc Sở VH-TT-DL TP.HCM kèm theo kiến nghị lên Tổng cục TDTT về việc Quốc Khánh bị gạch tên cũng như xem xét việc HLV Quốc Bảo có tin nhắn gây mất đoàn kết nội bộ hay không.

Liên lạc với HLV Quốc Bảo, ông cho rằng mình không nhắn tin này và “Quốc Khánh muốn gì thì ra nói chuyện riêng với tôi”. Trong khi đó Quốc Khánh khẳng định đó là tin nhắn từ HLV Quốc Bảo và sẵn sàng ra đối chất với HLV này.

Rõ ràng việc tay vợt chuyên đánh đôi số 1 Việt Nam Lê Quốc Khánh bất ngờ không có tên trong danh sách đội tuyển có rất nhiều uẩn khúc.

