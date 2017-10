Ban tổ chức SEA Games 29 quyết triệt hạ vấn nạn doping

Bernama dẫn lời của ông Datuk Dr S. S. Cheema - người phụ trách ủy ban nói trên, cho biết hơn 26.000 VĐV từ 11 quốc gia sẽ phải trải qua cuộc thử nghiệm doping bằng công nghệ tiên tiến tương tự như tiêu chuẩn ở Olympic, trong đó có các VĐV tranh tài ở SEA Games năm nay.

Theo Bernama, SEA Games lần nay vẫn sẽ áp dụng quy trình sàng lọc như ở SEA Games cách đây 2 năm do Singapore đăng cai. “VĐV sử dụng doping sẽ không có cách nào thoát vì chúng tôi kiểm tra cả nước tiểu lẫn mẫu máu. Chúng tôi sẽ bắt đầu với việc tiến hành kiểm tra VĐV ngẫu nhiên tại các khách sạn và bất kỳ lúc nào. 100% VĐV đoạt huy chương đều bị xét nghiệm doping”, ông Cheema nói.

Quan chức trên cho biết thêm số lượng VĐV bị xét nghiệm doping sẽ tăng lên nhiều lần so với kỳ SEA Games 28 do sự kiện năm nay có 38 môn thi với 404 loại hình tranh tài (SEA Games 2015 ở Singapore có 36 môn). Tuy nhiên ông Cheema từ chối tiết lộ số lượng các đợt kiểm tra so với con số 600 được thực hiện ở SEA Games 2015. Theo ông Cheema, một đội “đặc nhiệm chống doping” gồm 150 thành viên từ cơ quan phòng chống doping của Malaysia sẽ tiến hành thu thập các mẫu để đưa đi xét nghiệm tại New Delhi (Ấn Độ) và kết quả sẽ có trong 48 giờ. Ông Cheema cảnh báo rằng các loại thuốc rất thường được sử dụng ở một số môn thể thao như chẹn beta để giữ bàn tay vững chắc trong môn bắn súng, bắn cung hay thuốc lợi tiểu để giảm cân cũng như tăng sức chịu đựng trong điền kinh và một số môn thể thao khác…

Về các dịch vụ y tế phục vụ SEA Games lần này, ông Cheema cho biết có khoảng 1.700 nhân viên, trong đó có những y bác sĩ hàng đầu cùng với 80 xe cứu thương được huy động đến các địa điểm diễn ra các môn thi và một số địa điểm khác.

Tây Nguyên