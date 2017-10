Chiến tích vàng của hot boy đấu kiếm

[VIDEO]: VŨ THÀNH AN ĐOẠT HCV ĐẤU KIẾM

Khi bỏ mũ bảo hộ ra, chàng trai tài năng này hút hồn phái đẹp bởi gương mặt khôi ngô, tuấn tú và rất đàn ông, kèm nét lãng tử không thua gì các quý tộc ngày xưa đam mê môn thể thao này. Trên sàn đấu, với bộ pháp nhanh nhẹn, uyển chuyển cùng những pha ra đòn quyết đoán, trúng đích đã giúp anh hạ hết đối thủ này đến đối thủ khác.

Các trận thắng của An đều nhanh gọn và thắng cách biệt so với đối thủ. Ở bán kết, kiếm sĩ Ahmad Huzafah Bin Saharudin là người được đánh giá cao, nhưng An tấn công liên tục để kết thúc ván đầu khá dễ dàng với điểm số 15-7.

Trong trận chung kết, gặp đối thủ đến từ Thái Lan Voragun Srinualnad (vừa đánh bại Nguyễn Xuân Lợi 15-14 ở bán kết), Nguyễn Thành An cũng nhanh chóng đòi nợ cho đồng đội của mình. Chưa đến 3 phút, An đã kết thúc ván đấu với điểm số 15-6, dưới sự tâm phục khẩu phục của đối thủ. Rõ ràng, với những đường kiếm điêu luyện, An hoàn toàn nhỉnh hơn các đối thủ ở nội dung kiếm chém nam. Đây cũng là lần thứ 2, anh đoạt HCV SEA Games.

Trao đổi với chúng tôi, chàng trai trẻ có gương mặt điển trai nói: “Tôi vui mừng vì mình đã chiến thắng. Là người cầm cờ tổ quốc đi đầu đoàn thể thao Việt Nam tại lễ khai mạc nên tôi rất áp lực. Nếu mình không thắng thì không xứng đáng. Vì thế bây giờ tôi thật sự hạnh phúc khi đã bỏ được áp lực bằng tấm huy chương vàng".

Có mặt chứng kiến Vũ Thành An đoạt HCV, trưởng đoàn thể thao Việt Nam Trần Đức Phấn bày tỏ: “Khi chọn An cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam chúng tôi đã xét đến nhiều yếu tố, trong đó đặc biệt yếu tố về chuyên môn. An được chọn vì mọi người tin tưởng An sẽ đoạt HCV ở SEA Games lần này. Chiến thắng của người đi đầu đoàn thể thao Việt Nam tại lễ khai mạc chắc chắn là điềm lành và sẽ là động lực để các VĐV thi đấu sau phát huy hết khả năng của mình”.

Vũ Phong

(từ Kuala Lumpur)