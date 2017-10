HCV Pencak Silat Việt Nam: ‘Thắng thuyết phục để trọng tài muốn cũng không ép được’

"Về chuyện các VĐV chủ nhà thắng rất nhiều tại các trận chung kết, từ trước giờ luôn có sự ưu tiên mà. Đó là hiển nhiên. Họ thắng có thể do mình kém, họ hơn, hoặc do trọng tài. Tôi từng đánh một số giải quốc tế chưa bị trọng tài ép gì cả. Có thể do tôi may mắn. Để tránh được, ta phải đánh ăn điểm rõ ràng để dù muốn họ cũng không thể ép được", Phạm Thị Tươi chia sẻ.