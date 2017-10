Mạc Hồng Quân từng là 'nạn nhân' của vị trọng tài bắt trận U.22 Việt Nam - Indonesia

Trong suốt thời gian diễn ra trận đấu cho tới sáng nay, 23.8, mạng xã hội facebook vẫn “nóng rẫy” với những bình luận xoay quanh vị trọng tài khó chịu người Oman. Cư dân mạng gọi ông Omar Mubarak Mazaroua là “thánh bắt ép” với nhiều hình ảnh “chế” vị vua áo đen này.



Ông Omar Mubarak Mazaroua Al Yaqoubi đã bỏ qua quá nhiều lỗi phía cầu thủ Indonesia, thậm chí ngay cả khi các cầu thủ này chơi bóng nhằm triệt hạ cầu thủ Việt Nam.

Tình huống khó chịu vô cùng ở phút 83, khi tình huống bóng đang có lợi cho Việt Nam, rất có thể Công Phượng sẽ có một bàn thắng thì trọng tài lại cắt còi buộc ngừng trận đấu chỉ vì một cầu thủ Indonesia bị đau cố tình chạy vào sân khi trọng tài chưa cho phép.

Theo luật, cầu thủ trên sẽ bị thẻ vàng, tuy nhiên, ông Omar Mubarak Mazaroua hoàn toàn có thể rút thẻ sau các cầu thủ Việt Nam kết thúc pha tấn công.

Đỉnh điểm sự vô lý của người cầm cân nảy mực trận đấu tối qua là bỏ qua quả phạt đền mười mươi khi Quang Hải bị phạm lỗi trong vòng cấm.

Tất cả các khán giả theo dõi trận cầu qua màn ảnh đều thấy Quang Hải đã qua được bóng và cầu thủ phía Indonesia đã dùng cả hai chân để vào bóng và làm ngã Quang Hải. Không có một quả 11 m nào dành cho học trò của ông Nguyễn Hữu Thắng, trong khi đó, đối thủ Indonesia cũng không bị một thẻ vàng nào.

Cuối trận đấu, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã phải thốt lên: “Tôi thật sự không hiểu vì sao trọng tài lại hành xử như vậy”.

Trọng tài Omar Mubarak Mazaroua Al Yaqoubi cũng là người bắt chính trận Than Quảng Ninh gặp Home United (Singapore) tại AFC Cup hồi tháng 4.2017.

Trong trận đấu này, Than Quảng Ninh thua 2-3, dù chơi với thế trận tốt hơn. Tiền đạo Mạc Hồng Quân của Than Quảng Ninh đã bị trọng tài Omar Mubarak Mazaroua 2 lần rút thẻ vàng đành phải ra sân ở phút 74. Chơi thiếu người, Than Quảng Ninh không thể lội ngược dòng, đành chấp nhận thua ở xứ người.

