U.22 Việt Nam 4-0 U.22 Đông Timor: Chiến thắng dễ của thầy trò Hữu Thắng

Đội quân của HLV Hữu Thắng từng đánh bại Timor Leste 4-0 ở vòng loại giải U.23 châu Á 2018 hồi tháng trước, nên lần gặp lại này ở đấu trường SEA Games, Công Phượng và các đồng đội đều tỏ ra rất tự tin. Cho dù sau đó Timor Leste có trận đấu hay khi cầm hòa U.22 Hàn Quốc 0-0 nhưng các cầu thủ VN đều tin rằng sẽ biết cách để vượt qua đối thủ này thêm một lần nữa. Trong các buổi tập trên đất Malaysia để chuẩn bị cho trận đấu này, HLV Hữu Thắng liên tục cho cầu thủ VN phối hợp một chạm, di chuyển nhanh để lôi kéo hàng phòng ngự dày đặc mà Timor Leste sẽ tạo nên. Ngoài ra, vũ khí sút xa và những pha bóng “chết” cũng được vị thuyền trưởng U.22 VN luyện cho các học trò. Vì thế, các chàng trai VN sẽ bắn phá khung thành đối thủ ở mọi tư thế, mọi khoảng cách nhằm sớm giải quyết trận đấu. Timor Leste có tiến bộ, nhưng họ vẫn chưa là đối thủ xứng tầm với VN ở thời điểm này, cho nên chỉ cần chơi tập trung, không quá chủ quan thì VN sẽ khởi đầu thuận lợi với 3 điểm. Rất có thể HLV Hữu Thắng tính toán để Tuấn Anh dự bị trong sơ đồ 4-4-2, xếp Xuân Trường nhô lên đá tấn công cùng Công Phượng và Duy Mạnh trụ phía sau. Do Phí Minh Long chưa kịp bình phục nên Bùi Tiến Dũng sẽ trấn giữ khung thành. Không quá khó khi nhận ra đội hình U.22 VN sẽ đá tấn công, mục đích ghi bàn càng sớm càng tốt. Dù vậy, HLV Hữu Thắng cũng tỏ ra cẩn trọng khi phát biểu trước trận đấu: “Tôi đã căn dặn cầu thủ của mình phải tôn trọng đối thủ và chơi với tính kỷ luật chiến thuật cao. Bởi bất cứ sai lầm nào trong bóng đá cũng phải trả giá rất đắt”. Timor Leste không ngán VN Trưởng đoàn Carvalho Silva của Timor Leste cho biết ông đánh giá rất cao sức mạnh của U.22 VN, tuy nhiên: “Tôi nghĩ Timor Leste sẽ có trận đấu khởi đầu SEA Games hay và hy vọng thủ hòa VN”. Trong đội hình Timor Leste có rất nhiều cầu thủ gốc Bồ Đào Nha như Nelson Viegas, Danilson Conceicao, Jorge Sabas Victor, Nataniel Reis,Henrique Cruz... cao to, đủ sức càn lướt gây khó cho U.22 VN. Tiểu Bảo 14 giờ hôm nay 15.8, BáoThanh Niêntruyền hình trực tiếp bình luận trước trận U.22 VN gặp U.22 Timor Leste với sự tham gia của chuyên gia bóng đá Vũ Tiến Thành và cựu tuyển thủ Phan Thanh Bình, cùng thông tin cập nhật từ cầu truyền hình tại Malaysia. Bạn đọc có thể đặt câu hỏi liên quan đến trận đấu này trong chương trình phát trên website www.thanhnien.vn, các kênh Facebook và YouTube của Báo Thanh Niên. Thắng nhưng cần giữ đôi chân lành lặn Tôi theo dõi từng bước đi của đội U.22 VN và thực sự vui khi thấy chúng ta đang có một đội hình mạnh, nhất là hàng tấn công có rất nhiều cầu thủ sở hữu kỹ - chiến thuật tốt, chơi đa dạng và khéo léo. Gặp Timor Leste dù là đội từng đá phòng thủ rất khó chịu, tôi nghĩ chúng ta vẫn có cửa thắng, thậm chí có thể thắng tưng bừng để tạo khí thế, vì U.22 VN có những cầu thủ đủ sức tạo đột biến, đủ sức xé nát hàng thủ đối phương. Nhưng quan trọng là U.22 thắng nhưng phải giữ đôi chân lành lặn vì đường còn dài và đừng để bị bào mòn thể lực cũng như dính thẻ phạt vô cớ. Tôi nghĩ U.22 VN sẽ thắng 3-0, có thể Công Phượng, Đức Chinh, Văn Toàn, thậm chí Văn Thanh sẽ ghi bàn. (Nhà báoHuỳnh Sang, Đài tiếng nói nhân dân TP.HCM) Cẩn trọng vì sân khô sẽ khác U.22 VN từng thắng đậm Timor Leste trong trận cầu thủy chiến, nhưng sau đó khi trời khô ráo thì chúng ta thấy họ đã chơi hay thế nào khi cầm hòa Hàn Quốc. Cái chính là thể lực của họ rất mạnh mẽ, chịu khó tranh chấp nên chơi dưới điều kiện sân khô ráo sẽ bảo đảm về chiến thuật phòng ngự tập trung. Do vậy U.22 VN cần phải có nhiều phương án hữu hiệu, không chỉ kéo giãn hàng thủ tạo bất ngờ từ biên mà còn đánh vỗ mặt với nhiều pha bật nhả mạnh mẽ. Tôi nghĩ U.22 VN khó thắng đậm, cùng lắm là 2-0, có thể là từ quả đá phạt của Công Phượng và cú sút xa của Văn Toàn. (Cựu tuyển thủ bóng đá Lưu Ngọc Hùng) T.K (ghi)