U.22 Việt Nam: Có hay không việc HLV Hữu Thắng bị công an 'hỏi thăm'?

Câu chuyện lan truyền trên mạng xã hội cho rằng HLV Hữu Thắng bị cán bộ công an mời làm việc đã tạo nên dư luận nghi ngờ về việc đội tuyển U.22 VN làm độ ở trận thua Thái Lan, dẫn đến việc sớm bị loại khỏi SEA Games 2017. Người bị nghi vấn nhiều không phải là thủ môn Phí Minh Long, tiền đạo Hồ Tuấn Tài hay tiền vệ Công Phượng mà hầu hết cho rằng đứng đằng sau họ chính là HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Nghi vấn này đưa ra căn cứ trước hết là việc Hữu Thắng sử dụng đội hình thiếu an toàn, đá với Thái Lan nhưng lại quá mạo hiểm khi không bố trí tiền vệ phòng ngự, không làm tốt công tác tư tưởng cho cầu thủ để xảy ra hoảng loạn về tâm lý và bảo thủ khi vẫn sử dụng người đang bị áp lực nặng nề là Tuấn Tài khiến cho lối chơi bị chệch choạc. Thậm chí sự nghi vấn này còn liên tưởng đến thất bại của tuyển VN tại bán kết AFF Cup với Indonesia năm rồi khi cho rằng Hữu Thắng không chỉ kém về đánh giá trận đấu, yếu về tầm nhìn chiến thuật, không có sự nhạy bén khi cần điều chỉnh lối chơi mà còn “thả nổi” cho một số cầu thủ gốc Nghệ An như Nguyên Mạnh, Đình Đồng đá bậy, giống như bán độ.

Nghi vấn đó còn “lôi” quá khứ của Hữu Thắng từng cầm tiền chung chi cho cầu thủ ở những trận đấu quan trọng (sự việc hàng loạt cầu thủ Cảng Sài Gòn nhận tiền từ Hữu Thắng để loại Nam Định, giúp Sông Lam Nghệ An lên ngôi vô địch ở mùa giải 2001) thì liệu trận thua Thái Lan vừa rồi có phải Hữu Thắng đi theo vết xe đổ đó không?

“Tôi không cảm thấy buồn hay bị xúc phạm”

Trước những tin lan truyền tạo dư luận không hay này, hôm qua chúng tôi đã trao đổi với HLV Hữu Thắng. Khuôn mặt vẫn chưa hết thảng thốt sau thất bại ở SEA Games 29, nhà cầm quân 47 tuổi này nói: “Tôi rất buồn cười khi nghe những thông tin này. Ngồi bên cạnh tôi là cán bộ công an mà có thấy ai nói mời tôi làm việc gì đâu. Tôi khẳng định những tin lan truyền nói tôi phải làm việc với cán bộ công an là thất thiệt. Tôi không cảm thấy buồn hay bị xúc phạm gì cả. Bởi người hâm mộ quá kỳ vọng và tin tưởng nên khi chúng tôi thất bại đã có người có lời lẽ cay nghiệt là bình thường. Các cầu thủ tất nhiên là buồn. Nhưng tôi đã nói họ phải mạnh mẽ vượt qua, sẵn sàng chấp nhận sự khắc nghiệt của nghề. Tôi hy vọng qua thất bại này sẽ giúp họ đoàn kết và mạnh mẽ hơn trong tương lai”.

Trao đổi với một vài cầu thủ của U.22 VN, họ đều bất ngờ khi nghe chúng tôi hỏi về việc công an làm việc với HLV Hữu Thắng. Một cầu thủ nói: “Mấy hôm nay chúng tôi buồn quá nên cũng không thiết tha lên mạng. Tôi rất bất ngờ khi nghe đồn đoán tai hại như vậy. Chúng tôi thua đã gây nỗi buồn rất lớn cho người hâm mộ, không ai ngu ngốc gì mà làm chuyện động trời như vậy ở thời buổi này”.

Phó chủ tịch phụ trách truyền thông Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) Nguyễn Xuân Gụ cũng cho biết: “Đến giờ VFF vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin nào nói công an sẽ làm việc với HLV Hữu Thắng. Nếu có ai bên công an mời anh Thắng lên làm việc, chúng tôi đã được họ thông báo để chuẩn bị, nhưng không có ai hết. U.22 VN thua ai cũng đau hết, nhưng nên tôn trọng HLV Hữu Thắng vì tất cả chỉ là do chuyên môn sai lầm và tâm lý căng cứng, đừng thổi phồng sự việc quá trớn và đưa ra những tin ác ý như vậy”.

Trưởng đoàn thể thao VN ở SEA Games 29 Trần Đức Phấn cũng tỏ ra bức xúc: “Tôi khẳng định không hề có chuyện công an mời HLV Hữu Thắng làm việc. Đội U.22 VN cũng như các kỳ thi đấu ở SEA Games trước luôn có cán bộ công an đi theo để hỗ trợ, bảo vệ cho đội về công tác an ninh và an toàn chứ làm gì có mời gọi điều tra. Nếu có, tôi phải là người được báo đầu tiên. Đội U.22 thua đã buồn nên mong người hâm mộ hãy chia sẻ với HLV Hữu Thắng và các cầu thủ để họ có thể tiếp tục nỗ lực cống hiến tốt hơn cho thể thao VN”.

Tối qua, hàng chục người hâm mộ đội mưa ra sân bay Tân Sơn Nhất đón đội bóng đá U.22 VN trở về từ SEA Games. Các cổ động viên vẫn dành những lời động viên chân thành và mong từng cầu thủ sẽ vượt qua nỗi buồn, tiếp tục hướng đến tương lai. Một số cầu thủ đôi mắt còn đỏ hoe như Đông Triều, Văn Toàn. Xuân Trường đẩy đồng đội Duy Mạnh ngồi trên xe lăn (ảnh), mặt cả hai cũng buồn rười rượi. HLV Hữu Thắng trả lời giọng cũng nghèn nghẹn, ngắt quãng, chủ yếu vẫn nhận trách nhiệm về mình và chờ báo cáo mổ xẻ với VFF. Nhiều thành viên của đội sẽ không giải tán mà tập trung về khách sạn Đệ Nhất vì còn chuẩn bị tập luyện thi đấu trận vòng loại Asian Cup với Campuchia vào 5.9. Thanh Tiên

