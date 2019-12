Ánh Viên, Huy Hoàng sẵn sàng bùng nổ ở 'đường đua xanh' SEA Games 30

Ở cử tập buổi chiều, trong khi Huy Hoàng cùng các tuyển thủ Việt Nam khác ra khu vực hồ bơi khởi động thì Ánh Viên làm nóng rất kỹ ở khu vực trong nhà, nơi Ban tổ chức bố trí cho đoàn Việt Nam.

Ánh Viên làm nóng rất kỹ trước buổi tập chiều Khả Hòa

Suốt buổi khởi động, Ánh Viên luôn tươi cười vui vẻ, đầy tự tin khác với hình ảnh cô tỏ ra khá lạnh lùng ở nhiều giải trước đó. “Thời gian qua, Ánh Viên có một số chuyển biến tâm lý. Sau giải đấu gần nhất là Đại hội thể thao quân sự thế giới, Viên đã trở lại guồng quay, hiện công tác chuẩn bị suôn sẻ, sẵn sàng cho mục tiêu bảo vệ 8 HCV”, HLV Đặng Ánh Tuấn chia sẻ.

Nguyễn Huy Hoàng tâm điểm ở đội nam Khả Hòa

Ông Tuấn cũng tiết lộ, Ánh Viên đăng ký 12 nội dung nhưng lịch thi đấu khá dày nên phải phân sức. Ngay ngày đầu ngày mai, cô đã phải bỏ bớt cự ly 100m tự do, tập trung cho 2 cự ly 200m bướm, 200m hỗn hợp.

Huy Hoàng tập luyện trong buổi tập cuối Khả Hòa

Không phải là thầy huấn luyện cho Nguyễn Huy Hoàng nhưng HLV Đặng Anh Tuấn cũng nhận định nam kình ngư số 1 Việt Nam sẽ không có đối thủ ở cự ly sở trường 1.500m tự do ở SEA Games lần này. Bên cạnh đó Huy Hoàng cũng cạnh tranh tấm nội dung 400m tự do sẽ diễn ra ngày mai bởi cự ly 800m tự do bị Ban tổ chức cắt bỏ. Huy Hoàng cũng tỏ ra đầy phấn khích với buổi tập cuối cùng, sẵn sàng bùng nổ trên đường đua xanh.

Ánh Viên tự tin bảo vệ 8 HCV Khả Hòa

Ngoài Ánh Viên, Huy Hoàng, bơi lội Việt Nam cũng dự báo tạo bất ngờ từ các gương mặt khác như Ngô Đình Chuyền, Nguyễn Hữu Kim Sơn, Lê Nguyễn Paul, Trần Hưng Nguyên, Hoàng Quý Phước.