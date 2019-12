26': Cũng như U.22 Việt Nam, U.22 Indonesia cũng có bất lợi về thể lực do lịch thi đấu. Cả hai đội này đều có ít hơn một ngày nghỉ so với các đối thủ ở bán kết là U.22 Campuchia và U,22 Myanmar. Thậm chí, thể lực của U.22 Việt Nam và U.22 Indonesia còn bị bào mòn hơn do phải thi đấu đến 5 trận ở vòng bảng do rơi vào bảng B có 6 đội.