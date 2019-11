[Bóng đá SEA Games 30]: Mưa bàn thắng cho tuyển nữ Việt Nam?

Nước chủ nhà Philippines đang đặt mọi kỳ vọng vào lễ khai mạc SEA Games 30 diễn ra vào ngày 30.11 tới đây nhằm tạo một dấu mốc quan trọng. Tuy nhiên, chỉ còn không tới 48 giờ nữa thì sự cố lại xảy ra khi một trong phần chính của buổi lễ là màn trình diễn của nữ ca sĩ nổi tiếng Lea Salonga sẽ bị hủy bỏ. Cô Salonga là ngôi sao sân khấu nhạc kịch danh giá Broadway, được chọn trình diễn bài hát chính thức của SEA Games 30 We Win As One, nhưng giờ chót thông báo không thể tham dự vì “đụng lịch diễn ở Singapore”.