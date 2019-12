[Bóng đá SEA Games 30] Nữ Việt Nam - Nữ Philippines: Khó cản nhà vô địch!

* TRƯỚC TRẬN ĐẤU Câu chuyện vượt khó của tuyển nữ Việt Nam Có một câu chuyện có lẽ rất ít xuất hiện ở đội tuyển nam, đó là huấn luyện viên Mai Đức Chung trong lần đầu dẫn cả đội tuyển nữ Việt Nam đi siêu thị đã mua vài chục cân mít về tặng cho mỗi phòng một ít... Chị em không khổ nữa rồi Trao đổi với HLV Mai Đức Chung, nghe giọng ông an tâm lắm. Vì sau một vài trục trặc ban đầu liên quan đến khâu hậu cần của ban tổ chức, đến nay tuyển nữ Việt Nam đã khá ổn về mọi mặt. Sau khi khách sạn và ban tổ chức cho phép đội bóng bổ sung thêm thực phẩm ngoài thực đơn chung của các đội, tuyển nữ Việt Nam còn nhận được thực phẩm tiếp tế từ nhà, nhờ đoàn thể thao Việt Nam mang sang. Ngoài ra đội còn nhận khoảng 30 kg đồ ăn tự tay nấu từ 2 chị Vũ Thị Thanh Thúy và Bùi Thị Hồng Hạnh. Những ngày gần đây, mỗi sáng hoặc chiều ban huấn luyện lại cử người đến siêu thị Save More mua thêm thực phẩm và trái cây bổ sung cho đội. “Đồ ăn đã tử tế hơn ngày đầu rất nhiều rồi. Cá hồi và thịt bò thừa thãi. Các em ăn không chỉ ngon miệng mà còn rất bổ dưỡng”, ông Chung cho biết. HLV Mai Đức Chung đi siêu thị mua đồ ăn cho các cầu thủ nữ Ngoài chuyện ăn uống, đội tuyển cũng gỡ rối được chuyện tập ở sân xa khách sạn mà kẹt xe khói bụi triền miên. VFF đã hỗ trợ liên hệ thuê sân gần khách sạn, dù không tốt bằng sân được ban tổ chức sắp xếp nhưng ông Chung cảm thấy an tâm. Người đàn ông đã hơn 70 tuổi này nói: “Đi tập xa rất khổ, nhất là chị em phải ngồi trên xe hàng chục cây số đi về, mất vài tiếng đồng hồ. Bởi phái nữ hay say xe và phải hít nhiều khói bụi ngoài đường làm sao không mệt. Chỉ bấy nhiêu cũng đã ảnh hưởng ghê gớm đến thể lực. Chính vì vậy chúng tôi học ông Park, cần thì mới đi còn không ở gần khách sạn, tập luyện nhẹ nhàng là được. Rất may là VFF cũng đã tìm được sân tập gần và tương đối như ý”. Trời mưa cũng bôi kem chống nắng Thoa kem chống nắng trước khi ra sân là điều cô gái đá bóng nào cũng đều làm. Nhưng ngay cả khi trời không nắng, các tuyển thủ nữ cũng thoa khắp người. Tiền vệ Tuyết Dung cho biết mấy hôm mưa bão dù trời âm u nhưng ai cũng bôi kem dưỡng da. Dung nói: “Đôi lúc nhìn các phụ nữ xinh đẹp khác chúng tôi cũng tủi thân nên không ai bảo ai chúng tôi cũng phải tự làm đẹp cho mình. Trong túi mỗi người đều có hộp đánh mắt, kem và những... đồ con gái khác, để làm sao cũng dễ nhìn một chút…”. Các cô gái tuyển nữ Việt Nam xẻ mít “bố Chung” mua chia cho các phòng Các cô gái tuyển nữ Việt Namxẻ mít “bố Chung” mua chia cho các phòng Nhiều chị em cũng tâm sự đời đá bóng của con gái rất ngắn ngủi, sức khỏe không được như cầu thủ nam nên có giữ thể lực tốt cách mấy thì cũng chỉ chừng 30 tuổi là phải rời xa sân cỏ. Chính vì thế những dịp đi thi đấu như ở SEA Games lần này họ luôn động viên, ngồi tâm sự với nhau về chuyện đời, chuyện nghề, chia sẻ cho nhau nghe những khó khăn vất vả trong cuộc sống để rồi sau đó bày ra đủ thứ trò chơi để vừa tiêu khiển vừa để quên đi những lo toan. HLV Mai Đức Chung cho biết: “Sau giờ tập luyện, do hạn chế ra ngoài nên ăn cơm xong cả đội lại quây quần bên nhau. Người ôm điện thoại lướt mạng xã hội hoặc chơi game. Người tụm lại chơi đánh bài “bôi râu”. Không khí rất ấm cúng. Các cháu như một gia đình cùng nhau chia sẻ nỗi niềm và cùng nhau nhìn về một hướng, đó là chiến thắng cho Việt Nam”. 40 kg mít của HLV Mai Đức Chung Đánh bại Philippines sẽ được quan tâm hơn nữa Tiền vệ Tuyết Dung chia sẻ: “19 giờ hôm nay gặp Philippines ở bán kết sẽ là trận không hề dễ dàng. Đối thủ này chúng ta đã gặp tại AFF Cup và thắng họ 2-1 (Philippines dẫn trước, Huỳnh Như và Tuyết Dung ghi bàn thắng lại - NV) nên không xa lạ. Họ là đối thủ khó nhằn, không chủ quan được. Lần này họ lại có sự ủng hộ của CĐV nhà nên càng nguy hiểm hơn. Tuyển nữ Việt Namxác định dốc toàn lực để đánh bại đội chủ nhà.



Quang Huy - Quốc Việt Vài năm gần đây tuyển nữ nhận được sự quan tâm của lãnh đạo quốc gia và VFF, chúng tôi rất vui và lấy đó làm động lực để cố gắng phấn đấu. Cảm giác chạnh lòng vì thiệt thòi, ít được quan tâm như bóng đá nam đã đỡ hơn trước nhiều. Trước mỗi buổi tập, HLV Mai Đức Chung luôn tập trung dặn mọi người luôn cố gắng tập luyện: “Gần 2 tháng vất vả rồi. Chúng ta sắp đến đích rồi. Mọi người hãy cố gắng hơn. Còn 2 trận nữa, chị em cố gắng bảo ban nhau thi đấu thật tốt. Nói gì thì nói, phải được thành tích thì mới được mọi người quan tâm hơn nữa”. “Đi siêu thị gần nhà tôi thấy các cháu chẳng mua gì mấy, chủ yếu trái cây rồi rau hành để tối nấu mì ăn. Tính ra cả đội chỉ có Nguyễn Thị Liễu là mua được một đôi giày, còn lại không hành rau thì là chuối, táo, lê, nho... Cũng tội các cháu vì tập trung cho chuyên môn nên cũng chẳng ai dám lơ là điều gì và cũng chẳng dám kêu ca. Thấy thương các cháu, tôi đã hứa với cả đội nếu đánh bại Philippines ở bán kết sẽ “thưởng to” là một chuyến đi đến siêu thị đầu mối cách khách sạn 10 km để tha hồ mua sắm. Ở siêu thị gần nhà thì ít đồ thể thao nên chỉ mua sắm lặt vặt thôi. Mà tại Philippines đang vào mùa “Đi siêu thị gần nhà tôi thấy các cháu chẳng mua gì mấy, chủ yếu trái cây rồi rau hành để tối nấu mì ăn. Tính ra cả đội chỉ có Nguyễn Thị Liễu là mua được một đôi giày, còn lại không hành rau thì là chuối, táo, lê, nho... Cũng tội các cháu vì tập trung cho chuyên môn nên cũng chẳng ai dám lơ là điều gì và cũng chẳng dám kêu ca. Thấy thương các cháu, tôi đã hứa với cả đội nếu đánh bại Philippines ở bán kết sẽ “thưởng to” là một chuyến đi đến siêu thị đầu mối cách khách sạn 10 km để tha hồ mua sắm. Ở siêu thị gần nhà thì ít đồ thể thao nên chỉ mua sắm lặt vặt thôi. Mà tại Philippines đang vào mùa giảm giá nên nghe đi outlet ai cũng mê. Các cháu gái ai cũng tình cảm, đi đâu cũng tìm hỏi chỗ giảm giá để mua quần áo, quà về cho bố mẹ, người thân…”, ông Chung tâm sự. Có một câu chuyện thú vị được chị em tuyển nữ Việt Nam kể lại là HLV Mai Đức Chung khi đi chợ, sau khi đổi 100 USD đã khệ nệ xách về trái cây, rau củ cho cả đội. Đặc biệt, ông thấy mít to và ngon quá đã mua một trái rưỡi nặng chừng… 40 kg. Chị em trong đội hoan hô “bố Chung”, rồi hì hục xẻ mít ra chia đều mỗi phòng một ít. Không chỉ tự thân vận động, tuyển nữ Việt Nam còn thường xuyên nhận được những món quà tinh thần là tấm lòng của kiều bào tại Philippines. Ông Chung cho biết có vợ chồng anh Thái, quê Thái Nguyên, đang làm việc ở Philippines, đã lặn lội đi 60 km đường kẹt xe bụi bặm để đến khách sạn thăm đội. Vợ chồng anh tặng đội nào là nem cuốn, chả cá thác lác, bưởi, chuối… tự nhà làm. Chị em gần đây cũng được bồi bổ tôm hấp, cá thu, thịt bò, cá hồi, giò chả… Nhưng cái mà họ “sướng” nhất là tình cảm chân thành của những người Việt khắp nơi. Mới nhất, toàn đội rất xúc động khi sáng 2.12 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Thường trực Chính phủ, các thành viên Chính phủ sẽ đóng góp ủng hộ thêm cho đội tuyển bóng đá nữ để các nữ cầu thủ có điều kiện tập luyện, sinh hoạt tốt hơn. Ông Chung bày tỏ: “Được Thủ tướng và Chính phủ nhắc đến, toàn đội rất cảm động. Bận trăm công ngàn việc đất nước, Thủ tướng vẫn nhắc đến tuyển nữ khiến ai cũng xúc động. Chúng tôi xin hứa với Thủ tướng, Chính phủ và tất cả người hâm mộ sẽ đoàn kết, quyết tâm cao, cố gắng thi đấu với sức mạnh cao nhất để đem về chiến thắng cho Việt Nam”.